Opvallende beelden voorafgaand aan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Willem II. Een parachutist betrad het stadion om de bal af te leveren, maar belandde frontaal tegen de reclameborden. Hij leek het uiteindelijk goed te maken.
De beelden zorgen voor wat schrik in de studio van ESPN. “Zo!”, roepen de analisten uit bij de Eretribune. “De bedoeling was om de bal op de middenstip te leggen, maar hij geeft nog even gas", zei presentator Jan Joost van Gangelen.
Tafelgenoten Mario Been, Ronald Waterreus, Arnold Bruggink, Marciano Vink en Aletha Leidelmeijer schrokken van de wijze waarop de parachutist tegen de boarding terechtkwam.
De wedstrijd tussen Go Ahead en Willem II begon om 18.45 uur in stadion De Adelaarshorst. Willem II opende al vroeg de score via Devin Haen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.