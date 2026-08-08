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Stunt van parachutist gaat flink mis in De Adelaarshorst

8 augustus 2026, 19:11
Een parachutist voorafgaand aan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Willem II
Foto: © ESPN
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Opvallende beelden voorafgaand aan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Willem II. Een parachutist betrad het stadion om de bal af te leveren, maar belandde frontaal tegen de reclameborden. Hij leek het uiteindelijk goed te maken.

De beelden zorgen voor wat schrik in de studio van ESPN. “Zo!”, roepen de analisten uit bij de Eretribune. “De bedoeling was om de bal op de middenstip te leggen, maar hij geeft nog even gas", zei presentator Jan Joost van Gangelen.

Tafelgenoten Mario Been, Ronald Waterreus, Arnold Bruggink, Marciano Vink en Aletha Leidelmeijer schrokken van de wijze waarop de parachutist tegen de boarding terechtkwam.

De wedstrijd tussen Go Ahead en Willem II begon om 18.45 uur in stadion De Adelaarshorst. Willem II opende al vroeg de score via Devin Haen.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Go Ahead - Willem II

Go Ahead Eagles
4 - 1
Willem II
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Excelsior
1
4
3
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Telstar
1
1
3
5
Fortuna
1
0
1

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