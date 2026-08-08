Opvallende beelden voorafgaand aan de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Willem II. Een parachutist betrad het stadion om de bal af te leveren, maar belandde frontaal tegen de reclameborden. Hij leek het uiteindelijk goed te maken.

De beelden zorgen voor wat schrik in de studio van ESPN. “Zo!”, roepen de analisten uit bij de Eretribune. “De bedoeling was om de bal op de middenstip te leggen, maar hij geeft nog even gas", zei presentator Jan Joost van Gangelen.

Tafelgenoten Mario Been, Ronald Waterreus, Arnold Bruggink, Marciano Vink en Aletha Leidelmeijer schrokken van de wijze waarop de parachutist tegen de boarding terechtkwam.

De wedstrijd tussen Go Ahead en Willem II begon om 18.45 uur in stadion De Adelaarshorst. Willem II opende al vroeg de score via Devin Haen.