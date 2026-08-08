Dick Schreuder slaat alarm: 'Ik praat er elke week over met de pers!'

Dick Schreuder heeft na de verrassende thuisnederlaag van N.E.C. tegen Telstar publiekelijk aan de bel getrokken over de smalle selectie van de Nijmegenaren. Hij erkent dat zijn ploeg dringend versterking nodig heeft, waarbij de nood vooral in de achterhoede hoog is. Volgens de oefenmeester moet de selectie voor het sluiten van de transfermarkt op orde zijn om de ambities dit seizoen waar te kunnen maken.

De Eredivisie-campagne in De Goffert begon zaterdag met een flinke domper, de thuisploeg ging met 1-2 onderuit ging tegen Telstar. Ondanks een doelpunt van spits Kaj Sierhuis, die op aangeven van de bekritiseerde Dusan Tadic scoorde, kon een vroege achterstand niet meer worden gerepareerd. Schreuder zag tijdens het duel opnieuw hoe kwetsbaar zijn elftal momenteel is door een gebrek aan verdedigers. Vanwege het vertrek Kodai Sano naar PSV en de personele problemen achterin moest middenvelder Darko Nejasmic als centrale verdediger starten. De Kroaat werd in de rust overigens alweer gewisseld voor doelpuntenmaker Sierhuis.

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Na afloop van de valse start verscheen een bezorgde trainer voor de camera. "Natuurlijk wil je de eerste wedstrijd thuis nooit verliezen", zo vertelde Schreuder in gesprek met verslaggever Milan van Dongen van ESPN. "Als je niet alert en fit bent en een beetje toegeeft, wordt het een lastig seizoen. We zitten in een situatie waarin we wat moeten schuiven met het vertrek van Sano en het feit dat we Darko naar achter moeten halen", aldus de coach, die momenteel over slechts twee fitte centrale verdedigers beschikt.

De trainer kijkt dan ook reikhalzend uit naar het einde van de transferperiode. "Ik hoop dat het snel 31 augustus is, zodat ik hopelijk met een volledige selectie het seizoen verder in kan gaan. Dan heb ik er alle vertrouwen in", klonk het duidelijk. De noodzaak voor een bredere spelersgroep wordt extra versterkt door het drukke programma van de club. N.E.C. strijdt momenteel in de voorrondes van de Champions League en zal ook bij het mislopen van het miljardenbal sowieso uitkomen in de competitiefase van de Europa League.

Op de vraag of het verlies tegen Telstar aantoont dat er direct defensieve versterkingen moeten komen, reageerde de trainer bevestigend. "We zijn er elke week mee bezig. Ik denk dat ik er de laatste maand voor het eind van het seizoen al mee bezig was, maar het is er niet", gaf hij toe. Toen Van Dongen opmerkte dat de nieuwe namen zich dan toch echt op korte termijn moeten melden, wond Schreuder er geen doekjes om. "Ja, dat weet ik en daar praat ik elke week over met de pers. We zijn er hard mee bezig, maar het lukt gewoon tot nu toe nog niet", sprak hij over de moeizame zoektocht naar vers bloed.