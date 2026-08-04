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'Sano laat Olympiakos-NEC schieten: woensdag medische keuring bij PSV'

4 augustus 2026, 15:26
Kodai Sano
Foto: © Imago/realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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PSV en N.E.C. hebben een mondeling akkoord op hoofdlijnen bereikt over de transfer van Kodai Sano, zo meldt onder meer transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). Inmiddels is duidelijk dat de Japanse middenvelder morgen (woensdag) medisch gekeurd wordt in Eindhoven, waardoor hij vanavond al ontbreekt in het duel van de Nijmegenaren tegen Olympiakos Piraeus.

Regerend landskampioen PSV hield zich tot dusverre behoorlijk koest op de transfermarkt. Enkel Sven Mijnans (AZ) werd tot nu toe gepresenteerd als grote aanwinst, hij moet het vertrek van Ismael Saibari naar Bayern München zien op te vangen. Na de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen datzelfde AZ werd echter al duidelijk dat Earnest Stewart de komende weken nog verschillende spelers aan de selectie van trainer Peter Bosz wil toevoegen.

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Het eerste target lijkt inmiddels zo goed als binnen. Boualin schrijft dat PSV en N.E.C. inmiddels mondeling akkoord zijn over de transfer van de 22-jarige Sano. De Nijmegenaren verlangden in eerste instantie een bedrag van zo'n 20 miljoen euro voor de middenvelder, wat de Eindhovenaren te gortig was. Inmiddels hebben beide partijen elkaar dus alsnog weten te vinden en lijkt de deal op korte termijn voltooid te gaan worden.

Of Sano dinsdagavond nog in actie komt voor N.E.C., dat in Griekenland de heenwedstrijd tegen Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League speelt, is nog maar de vraag. "Het is afwachten of Sano dan nog van de partij is voor NEC, dat is nog wat onduidelijk, zo zijn de geluiden vanuit Griekenland. Na deze wedstrijd is het de bedoeling dat Sano op korte termijn richting Eindhoven gaat voor de medische keuring. Mocht de keuring en de laatste details geen onverwachte obstakels creëren, dan tekent Sano voor meerdere jaren bij de regerend Landskampioen", aldus de transferjournalist.

Sano staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij N.E.C., dat de middenvelder voor zo'n vijf ton overnam van het Japanse Fagiano Okayama. Sindsdien speelde Sano 98 officiële wedstrijden voor de Nijmegenaren, waarin hij goed was voor 12 goals en 13 assists. Afgelopen seizoen was hij één van de grote uitblinkers in het elftal van Dick Schreuder, dat voor een stunt zorgde door als derde te eindigen in de Eredivisie. Sano werd in de winterstop veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar op Deadline Day werd duidelijk dat die deal er niet zou gaan komen.

Elfrink bevestigt Sano-nieuws en meldt nóg een aanstaande PSV-transfer

De berichtgeving van Boualin wordt korte tijd later bevestigd door PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. In een artikel dat even later op de site van de krant verschijnt schrijft de clubwatcher dat de transfersom 'ongeveer 14,5 miljoen euro' bedraagt, plus bonussen. Elfrink weet bovendien te melden dat de Eindhovenaren ook 'heel ver' zijn met Filip Kostic (33). De oud-speler van FC Groningen is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Fenerbahçe en moet de opvolger van Anass Salah-Eddine op de linksbackpositie worden. De Serviër, die naar verluidt ook in de belangstelling van AEK Athene stond, zou een tweejarig contract kunnen tekenen bij PSV.

Update 15.26 uur

Zowel Elfrink als Jeroen Kapteijns (De Telegraaf) meldt dat Sano morgen (woensdag) medisch gekeurd wordt door PSV. De middenvelder heeft daarom het spelershotel van N.E.C. in Griekenland verlaten en vliegt zo spoedig mogelijk naar Nederland om zijn transfer af te ronden.

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Sano is geen nr.6

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Exacte prijs nog niet bekend toch? Maar zeker blij met hem als ie komt. Balvaste speler, verdedigend goed en lijkt op schouten, en hij kan ook aardig aanvallen. Top

MerelK
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berg geld hoor, maar Schouten ligt er nog wel even uit en willen ze anders ook achterin gebruiken. Benieuwd of Veerman nog opties heeft dan..

Gusa
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Erg benieuwd hoe hij het gaat doen. Eerste helft van afgelopen seizoen erg goed, na de winterstop veel minder. Weet niet wat daar aan ten grondslag lag, maar bij een topclub zal hij wel consistent een goed niveau moeten kunnen behouden.

Norbert Heijmink
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Norbert Heijmink
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Veel te weinig voor zo een goede speler, NEC moet op dat vlak nog veel leren.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Bassiedieallesbeterweet
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159 Reacties
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Mooie aankoop, cruijff ligt te slapen

Kicker
627 Reacties
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Kicker
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Sano is geen nr.6

PSV bril!
355 Reacties
551 Dagen lid
783 Likes
PSV bril!
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Exacte prijs nog niet bekend toch? Maar zeker blij met hem als ie komt. Balvaste speler, verdedigend goed en lijkt op schouten, en hij kan ook aardig aanvallen. Top

MerelK
63 Reacties
652 Dagen lid
133 Likes
MerelK
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berg geld hoor, maar Schouten ligt er nog wel even uit en willen ze anders ook achterin gebruiken. Benieuwd of Veerman nog opties heeft dan..

Gusa
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6.746 Likes
Gusa
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Erg benieuwd hoe hij het gaat doen. Eerste helft van afgelopen seizoen erg goed, na de winterstop veel minder. Weet niet wat daar aan ten grondslag lag, maar bij een topclub zal hij wel consistent een goed niveau moeten kunnen behouden.

Norbert Heijmink
33 Reacties
1.257 Dagen lid
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Norbert Heijmink
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Veel te weinig voor zo een goede speler, NEC moet op dat vlak nog veel leren.

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Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
34
3
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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