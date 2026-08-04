keert definitief terug bij FC Twente. De 29-jarige doelman komt over van PSV en tekent in de Grolsch Veste een contract tot medio 2030.

De terugkeer van Drommel op het oude nest hing al in de lucht, maar is dinsdagmiddag bevestigd door FC Twente. De club betaalt naar verluidt zo'n vijf ton om de verloren zoon weer in de armen te mogen sluiten. "Het voelt als thuiskomen", zegt de keeper in een eerste reactie tegenover het clubkanaal van de Tukkers. "Ik ken de omgeving, ik ben hier als jonge jongen naartoe gekomen. Na vijf jaar keer ik weer terug, dat voelt vertrouwd. Ik heb hier mooie en minder mooie momenten beleefd met de club, als ik zie hoe de club zich de laatste jaren heeft ontwikkeld is dat goed om te zien. De club is ambitieus, dat spreekt aan", aldus Drommel.

Drommel zal in Enschede de concurrentie aan moeten gaan met de Duitser Lars Unnerstall, die de afgelopen seizoenen eerste keus was onder de lat. "Ik wil natuurlijk de strijd aangaan om te gaan spelen, dat is een mooie uitdaging. Met FC Twente willen we zo hoog mogelijk eindigen en wie weet kunnen we een prijs pakken, dat zou fantastisch zijn. Maar eerst is het belangrijk dat we Europees voetbal gaan halen. Ik heb er zin in", aldus Drommel.

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Technisch directeur Erik ten Hag van FC Twente is vanzelfsprekend in zijn nopjes met de terugkeer van Drommel. "Met Joël krijgen we een Nederlandse keeper met veel ervaring en iemand die optimaal aansluit bij ons keepersprofiel. Hij is zowel goed op de lijn als uit de goal achter een hoge lijn en ook bij voorzetten. Meevoetballend heeft hij zijn meerwaarde", somt Ten Hag de kwaliteiten van de nieuwe doelman op.

Drommel kwam tussen 2015 en 2021 tot 136 officiële wedstrijden namens FC Twente, en verdiende in Enschede een transfer naar PSV. In Eindhoven begon hij nog wel als eerste keus onder de lat, maar verloor hij zijn plek aan Yvon Mvogo. Later was hij stand-in van Walter Benítez, maar mocht hij wel de duels om de KNVB Beker spelen. In de eindstrijd van dat toernooi in het seizoen 2022/23 onderscheidde Drommel zich door in de beslissende strafschoppenserie de (dramatisch ingeschoten) penalty van Ajax-middenvelder Edson Álvarez te keren, waardoor PSV de beker won. Afgelopen seizoen verhuurde PSV Drommel aan Sparta Rotterdam, waar hij een prima indruk maakte.