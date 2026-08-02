Twente nadert akkoord en legt vierjarig contract klaar voor oude bekende

FC Twente nadert een akkoord met PSV over de transfer van , zo meldt zowel transferjournalist Mounir Boualin als clubwatcher Leon ten Voorde van Tubantia. De 29-jarige doelman zou in Enschede een vierjarig contract kunnen gaan tekenen.

Technisch directeur Erik ten Hag van FC Twente trok deze zomer met Remko Pasveer (42) al een ervaren stand-in voor eerste doelman Lars Unnerstall aan, maar de afgelopen tijd was duidelijk dat de Tukkers nóg een keeper wilden toevoegen aan de selectie van trainer John van den Brom. Daarbij vielen de namen van twee oud-spelers van de club: Jeffrey de Lange (Olympique Marseille) én Drommel.

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Laatstgenoemde lijkt nu daadwerkelijk op weg te zijn naar de Grolsch Veste. Boualin schrijft dat de onderhandelingen tussen PSV en FC Twente zich 'in de eindfase' bevinden. Ten Voorde voegt daaraan toe dat de Tukkers 'naar verluidt' een transfersom van 500 duizend euro overmaken voor Drommel, wat door bonussen nog iets op zou kunnen lopen. Voor Drommel zou een contract klaarliggen tot medio 2030. Ook PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigt de berichtgeving, en maakt melding van een mondeling akkoord tussen Twente en Drommel.

Drommel kwam tussen 2015 en 2021 tot 136 officiële wedstrijden namens FC Twente, en verdiende in Enschede een transfer naar PSV. In Eindhoven begon hij nog wel als eerste keus onder de lat, maar verloor hij zijn plek aan Yvon Mvogo. Later was hij stand-in van Walter Benítez. Afgelopen seizoen verhuurde PSV Drommel aan Sparta Rotterdam, waar hij een prima indruk maakte.