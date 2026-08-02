Peter Bosz maakt grap over Ajax, journalist dient hem van repliek

Peter Bosz maakt zich geen zorgen om de ontwikkelingen bij Ajax. De Amsterdammers zijn actief op de transfermarkt en strikten onder meer Julian Brandt, met wie Bosz in het verleden heeft samengewerkt bij Bayer Leverkusen.

PSV werd vorig seizoen met overmacht landskampioen, maar aan de vooravond van het nieuwe Eredivisie-seizoen is de favorietenrol wat minder uitgesproken. Feyenoord won alle wedstrijden in de voorbereiding, Ajax was tweemaal met ruime cijfers te sterk voor FK Vojvodina en zondagavond ging een tiental van PSV met 0-4 onderuit tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

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Ook het verschil in activiteit op de transfermarkt valt op. Ajax en Feyenoord haalden meer nieuwe spelers binnen dan PSV. Dus kreeg Bosz na afloop van de nederlaag tegen AZ de vraag hoe hij aankijkt tegen de ontwikkelingen in Amsterdam op de transfermarkt.

“Word je nerveus van wat er in Amsterdam gebeurt?”, wilde Ragnar Niemeijer van de NOS weten. “Er komen behoorlijk grote namen naar Ajax. Ik denk dat veel mensen zich wel afvragen: hoe zou PSV daarop reageren?”

Bosz reageerde cynisch: “Ja, ik lig iedere nacht bibberend in bed. Ik val moeilijk in slaap. Ik krijg er wat tabletjes voor.” Niemeijer was niet blij met dat antwoord. “Dat is flauw. Dat impliceert dat het een domme vraag is. Maar je snapt vanuit mijn positie toch wel dat ik zoiets een keer bij je wil neerleggen?” Bosz antwoordde: “Mijn antwoord is dus nee. Daar word ik niet anders van.”