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Peter Bosz maakt grap over Ajax, journalist dient hem van repliek

2 augustus 2026, 21:55
Peter Bosz
Foto: © Imago
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Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Peter Bosz maakt zich geen zorgen om de ontwikkelingen bij Ajax. De Amsterdammers zijn actief op de transfermarkt en strikten onder meer Julian Brandt, met wie Bosz in het verleden heeft samengewerkt bij Bayer Leverkusen.

PSV werd vorig seizoen met overmacht landskampioen, maar aan de vooravond van het nieuwe Eredivisie-seizoen is de favorietenrol wat minder uitgesproken. Feyenoord won alle wedstrijden in de voorbereiding, Ajax was tweemaal met ruime cijfers te sterk voor FK Vojvodina en zondagavond ging een tiental van PSV met 0-4 onderuit tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

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Ook het verschil in activiteit op de transfermarkt valt op. Ajax en Feyenoord haalden meer nieuwe spelers binnen dan PSV. Dus kreeg Bosz na afloop van de nederlaag tegen AZ de vraag hoe hij aankijkt tegen de ontwikkelingen in Amsterdam op de transfermarkt.

“Word je nerveus van wat er in Amsterdam gebeurt?”, wilde Ragnar Niemeijer van de NOS weten. “Er komen behoorlijk grote namen naar Ajax. Ik denk dat veel mensen zich wel afvragen: hoe zou PSV daarop reageren?”

Bosz reageerde cynisch: “Ja, ik lig iedere nacht bibberend in bed. Ik val moeilijk in slaap. Ik krijg er wat tabletjes voor.” Niemeijer was niet blij met dat antwoord. “Dat is flauw. Dat impliceert dat het een domme vraag is. Maar je snapt vanuit mijn positie toch wel dat ik zoiets een keer bij je wil neerleggen?” Bosz antwoordde: “Mijn antwoord is dus nee. Daar word ik niet anders van.”

Wie zie jij hoger eindigen in de Eredivisie dit seizoen?

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Henk Postulart
168 Reacties
1.292 Dagen lid
996 Likes
Henk Postulart
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Hij grapt er wel over maar ik zal mij eigen wel zorgen over maken.zo ga je niet vertrouwend het seizoen beginnen. Ik weet niet 123 wat Feyenoord heeft gedaan op de transfermarkt maar ik weet wel dat psv niet zo makkelijk seizoen gaat beleven als afgelopen keer!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Postulart
168 Reacties
1.292 Dagen lid
996 Likes
Henk Postulart
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij grapt er wel over maar ik zal mij eigen wel zorgen over maken.zo ga je niet vertrouwend het seizoen beginnen. Ik weet niet 123 wat Feyenoord heeft gedaan op de transfermarkt maar ik weet wel dat psv niet zo makkelijk seizoen gaat beleven als afgelopen keer!

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Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0

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