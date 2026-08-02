Live voetbal

Joey Veerman krijgt enorme complimenten over interview na PSV - AZ

2 augustus 2026, 20:45   Bijgewerkt: 20:55
Joey Veerman wordt geïnterviewd na PSV - AZ
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Joey Veerman ontvangt veel complimenten voor zijn reactie na de wedstrijd tussen PSV en AZ (0-4) om de Johan Cruijff Schaal. De middenvelder, die het hoofd van Mexx Meerdink met zijn noppen raakte, toont in het interview met ESPN begrip voor zijn rode kaart en wenst de spits het beste toe.

Al in de negende minuut moest Veerman het veld verlaten. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd door VAR Pol van Boekel naar de kant geroepen en trok de rode kaart, al leek hij dat wel met tegenzin te doen. Van kwade intenties was bij Veerman namelijk geen sprake.

Artikel gaat verder onder video

"Ik had wel meteen het idee dat ik eraf gestuurd zou worden", zegt Veerman. "Hij maakt met zijn kop een soort beweging naar links. Ik doe snel mijn voet snel omlaag, maar ik voel wel dat ik mijn pin achter zijn oor zet en dat ik hem raakte. Dus toen dacht ik al: ja, waarschijnlijk gaat hij rood geven. En dat gebeurde ook."

De PSV'er had niet het idee dat hij met de actie weg zou komen. "Ik zag ook wel aan Serdar dat hij hem eigenlijk liever niet wilde geven, omdat hij volgens mij dacht dat ik hem licht raakte. En ja, dat was eigenlijk ook zo, want het was niet zo dat ik hem er echt vol in zette. Maar ik vond het ook wel sneu voor Meerdink, hoor, want hij lag wel te bibberen op het veld. Hij had een flinke jaap achter zijn oor zitten."

Veerman wenst Meerdink sterkte

"Hij had echt pijn", viel Veerman op. "Ik vond het wel zielig, ja. Ik zette gewoon mijn pin achter zijn oor. Je ziet ook gelijk aan mijn reactie: dit was geen lekkere touch, zeg maar." De spelmaker liep na de overtreding naar Meerdink toe. "Ik probeerde hem een beetje rustig te houden, want ik merkte wel dat hij een beetje in paniek was. Dat snap ik ook wel, want dat was ik andersom ook geweest. Maar goed, laat ik benadrukken dat volgens mij iedereen heeft gezien dat dit absoluut niet de bedoeling was. Het was ook mijn eerste rode kaart in mijn carrière. Ik wilde gewoon de bal wegtikken. Het was heel ongelukkig. Ik hoop dat zijn wond snel heelt."

Op sociale media krijgt Veerman veel complimenten voor zijn eerlijke interview. Ook de analisten van ESPN zijn erover te spreken. "Goede reactie", stelt presentator Milan van Dongen. "Zou Paredes ook deze reactie gegeven hebben?", grapt Kenneth Perez. Volgens Marciano Vink is Veerman 'altijd eerlijk en oprecht'. "Het klopt ook allemaal wat hij zegt. Een mooie gozer."

Vond jij de rode kaart voor Joey Veerman terecht?

Laden...
148 stemmen

➡️ Meer over de Johan Cruijff Schaal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux

PSV bereikt akkoord met speler, maar Feyenoord wil transfer kapen

  • vr 31 juli, 09:13
  • 31 jul. 09:13
  • 10
Myron Boadu Marc Overmars

Myron Boadu geeft Marc Overmars schuld van mislopen landstitel

  • Gisteren, 20:30
  • Gisteren, 20:30
  • 3
AZ-spits Troy Parrott

Troy Parrott plots gelinkt aan twee Nederlandse grootmachten

  • Gisteren, 19:31
  • Gisteren, 19:31
  • 4
5 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.682 Reacties
1.105 Dagen lid
14.113 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als het aan Güzübüyük had Veerman geel gekregen, maar dat de VAR er anders over dacht. Niet dat alleen personen op het voetbalveld gemonitord moeten worden, moet de VAR ook gemonitord worden!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.682 Reacties
1.105 Dagen lid
14.113 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als het aan Güzübüyük had Veerman geel gekregen, maar dat de VAR er anders over dacht. Niet dat alleen personen op het voetbalveld gemonitord moeten worden, moet de VAR ook gemonitord worden!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - AZ

PSV
0 - 4
AZ
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: Johan Cruijff Schaal
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws