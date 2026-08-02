Joey Veerman krijgt enorme complimenten over interview na PSV - AZ

ontvangt veel complimenten voor zijn reactie na de wedstrijd tussen PSV en AZ (0-4) om de Johan Cruijff Schaal. De middenvelder, die het hoofd van Mexx Meerdink met zijn noppen raakte, toont in het interview met ESPN begrip voor zijn rode kaart en wenst de spits het beste toe.

Al in de negende minuut moest Veerman het veld verlaten. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd door VAR Pol van Boekel naar de kant geroepen en trok de rode kaart, al leek hij dat wel met tegenzin te doen. Van kwade intenties was bij Veerman namelijk geen sprake.

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"Ik had wel meteen het idee dat ik eraf gestuurd zou worden", zegt Veerman. "Hij maakt met zijn kop een soort beweging naar links. Ik doe snel mijn voet snel omlaag, maar ik voel wel dat ik mijn pin achter zijn oor zet en dat ik hem raakte. Dus toen dacht ik al: ja, waarschijnlijk gaat hij rood geven. En dat gebeurde ook."

De PSV'er had niet het idee dat hij met de actie weg zou komen. "Ik zag ook wel aan Serdar dat hij hem eigenlijk liever niet wilde geven, omdat hij volgens mij dacht dat ik hem licht raakte. En ja, dat was eigenlijk ook zo, want het was niet zo dat ik hem er echt vol in zette. Maar ik vond het ook wel sneu voor Meerdink, hoor, want hij lag wel te bibberen op het veld. Hij had een flinke jaap achter zijn oor zitten."

Veerman wenst Meerdink sterkte

"Hij had echt pijn", viel Veerman op. "Ik vond het wel zielig, ja. Ik zette gewoon mijn pin achter zijn oor. Je ziet ook gelijk aan mijn reactie: dit was geen lekkere touch, zeg maar." De spelmaker liep na de overtreding naar Meerdink toe. "Ik probeerde hem een beetje rustig te houden, want ik merkte wel dat hij een beetje in paniek was. Dat snap ik ook wel, want dat was ik andersom ook geweest. Maar goed, laat ik benadrukken dat volgens mij iedereen heeft gezien dat dit absoluut niet de bedoeling was. Het was ook mijn eerste rode kaart in mijn carrière. Ik wilde gewoon de bal wegtikken. Het was heel ongelukkig. Ik hoop dat zijn wond snel heelt."

Op sociale media krijgt Veerman veel complimenten voor zijn eerlijke interview. Ook de analisten van ESPN zijn erover te spreken. "Goede reactie", stelt presentator Milan van Dongen. "Zou Paredes ook deze reactie gegeven hebben?", grapt Kenneth Perez. Volgens Marciano Vink is Veerman 'altijd eerlijk en oprecht'. "Het klopt ook allemaal wat hij zegt. Een mooie gozer."