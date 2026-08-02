Kijkers PSV - AZ storen zich aan één man in het Philips Stadion: 'Zet hem eruit!'

Kijkers storen zich tijdens de wedstrijd PSV - AZ aan een supporter van de thuisclub. Gedurende de hele wedstrijd bespeelt de fan een trommel, die luid te horen is bij de tv-registratie van de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

PSV kwam vroeg met tien man te staan door een rode kaart, waarna AZ scoorde via Mexx Meerdink, Weslley Patati, Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal. Ondanks de vele tegenvallers zakte de moed niet in de schoenen bij de trommelaar. Hij bleef volharden en wekt daarmee de irritatie van de nodige kijkers.

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Na de rode kaart voor Veerman stelden meerdere kijkers voor om de trommelaar ook een rode kaart te geven. Op sociale media wordt gespeculeerd dat ESPN een microfoon in de buurt van de trommelaar heeft, waardoor het geluid nog luider de huiskamers zou binnendringen.