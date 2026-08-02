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Kijkers PSV - AZ storen zich aan één man in het Philips Stadion: 'Zet hem eruit!'

2 augustus 2026, 19:28
De wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijff Schaal
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Kijkers storen zich tijdens de wedstrijd PSV - AZ aan een supporter van de thuisclub. Gedurende de hele wedstrijd bespeelt de fan een trommel, die luid te horen is bij de tv-registratie van de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

PSV kwam vroeg met tien man te staan door een rode kaart, waarna AZ scoorde via Mexx Meerdink, Weslley Patati, Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal. Ondanks de vele tegenvallers zakte de moed niet in de schoenen bij de trommelaar. Hij bleef volharden en wekt daarmee de irritatie van de nodige kijkers.

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Na de rode kaart voor Veerman stelden meerdere kijkers voor om de trommelaar ook een rode kaart te geven. Op sociale media wordt gespeculeerd dat ESPN een microfoon in de buurt van de trommelaar heeft, waardoor het geluid nog luider de huiskamers zou binnendringen.

Stoor jij je ook aan de trommelaar?

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PSV - AZ

PSV
0 - 4
AZ
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: Johan Cruijff Schaal
Seizoen: 2026/2027

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