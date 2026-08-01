Myron Boadu geeft Marc Overmars schuld van mislopen landstitel

heeft dit weekend een opmerkelijk interview gegeven aan De Telegraaf. De momenteel clubloze spits stelt dat hij in 2020 ‘zeker kampioen was geworden met AZ’ als het seizoen was uitgespeeld.

De Eredivisie werd in 2020 als een van de weinige Europese competities niet uitgespeeld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De KNVB besloot het seizoen met nog negen speelrondes te gaan stop te zetten en niet maar uit te laten spelen.

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Dat was een hard gelag voor AZ: de Alkmaarders hadden destijds net als Ajax 56 punten, 6 meer dan nummer drie Feyenoord. Ajax had echter een beter doelsaldo (+45 om +37). De Amsterdammers werden weliswaar niet officieel uitgeroepen tot landskampioen van Nederland, maar kregen als nummer één wel het directe Champions League-ticket voor de voetbaljaargang erna.

Boadu, destijds één van de smaakmakers van AZ, baalt nog altijd van het besluit van de KNVB. “We waren er zo dichtbij. We hadden Ajax al twee keer verslagen en kregen Feyenoord en PSV nog thuis”, memoreert de spits, die vorig jaar onder contract stond bij PSV maar sinds deze zomer clubloos is.

“Als er geen corona was geweest, dan waren we zeker kampioen geworden. Honderd procent”, stelt Boadu. “Maar Ajax had een hele slimme technisch directeur (Marc Overmars, red.). Het doet nog steeds een beetje pijn dat we de competitie niet hebben uitgespeeld en dat Ajax op basis van het doelsaldo als winnaar werd uitgeroepen.”

Overmars was destijds één van de voorstanders voor het beëindigen van het Eredivisie-seizoen. "De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van het coronavirus”, zei de toenmalige technisch directeur van Ajax onder meer in gesprek met De Telegraaf. Overmars kreeg kort erna alsnog zijn zin,.