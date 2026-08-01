Dumfries kent moeizaam debuut bij Real Madrid: fans geven schuld aan Mourinho

heeft zaterdagavond zijn officiële debuut gemaakt voor Real Madrid. De Oranje-international deed 75 minuten mee in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Fiorentina (2-2). Dumfries liet geen onuitwisbare indruk achter, maar werd ook niet bepaald geholpen door trainer José Mourinho.

Nadat Dumfries afgelopen dinsdag voor het eerst sinds zijn zomerse komst van Internazionale op het trainingsveld van Real Madrid verscheen, mocht hij zaterdag ook zijn eerste minuten voor de Koninklijke maken. Mourinho had in het oefenduel met Fiorentina een opmerkelijke rol bedacht voor Dumfries: de Nederlander speelde als rechtsbuiten in een 4-3-3-systeem, met Federico Valverde en Trent Alexander-Arnold in zijn rug.

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Het was dan ook bepaald geen verrassing dat Dumfries moeite had om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. De voormalig speler van onder meer PSV liep er verloren bij en had geen aandeel bij de twee doelpunten die Real Madrid in het eerste halfuur wist te maken, via Endrick en Alexis Ciria. Aan de tegentreffers van Roberto Piccoli en Moise Kean kon Dumfries ook weinig doen.

Dumfries werd een kwartier voor tijd uiteindelijk door Mourinho naar de kant gehaald. Zijn vervanger was de negentienjarige Daniel Yáñez, die de nieuwe rechtsbuiten van Real Madrid werd.

Fans van Real Madrid zijn bepaald niet mild voor Dumfries na zijn debuut. Onder een bericht van het zeer populaire fanaccount Madrid Zone (ruim 1,8 miljoen volgers) op X regent het negatieve beoordelingen. “Hij is verschrikkelijk. We moeten hem terugsturen naar Inter”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Iemand anders schrijft: “Een vreselijke aankoop. Hij oogt totaal niet fit.”

Er is echter ook steun voor Dumfries: veel kijkers vinden dat Mourinho schuldig is aan het moeizame debuut van de rechtspoot. “Waarom beoordelen we een nieuwe speler in een vriendschappelijke wedstrijd terwijl hij uit positie speelt?”, vraagt iemand zich bijvoorbeeld af. Een andere kijker voegt daaraan toe: “Hoe kunnen we hem beoordelen? Hij speelde niet eens op zijn positie.”