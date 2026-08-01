Napoli hoopt deze zomer definitief afscheid te gaan nemen van . De Oranje-international leek na het vertrek van trainer Antonio Conte een tweede kans te gaan krijgen bij de Italiaanse topclub, maar is volgens Voetbal International inmiddels bij verschillende clubs aangeboden.

De 27-jarige Lang een jaar geleden door Napoli weggeplukt bij PSV, dat 25 miljoen euro opstreek voor de aanvaller. Een groot succes zou het verblijf van de buitenspeler echter niet worden, vooral omdat het niet boterde tussen Lang en trainer Conte. De Nederlander bracht de tweede helft van het voorbije seizoen dan ook op huurbasis door bij Galatasaray, maar de Turkse grootmacht besloot uiteindelijk om geen gebruik te maken van de optie tot koop.

Artikel gaat verder onder video

Lang keerde deze zomer dan ook terug in Napels, waar Conte inmiddels is afgelost en vervangen door Massimiliano Allegri. Toch lijkt van een tweede kans geen sprake: VI schrijft dat Lang inmiddels 'in de etalage is gezet'. Contact met competitiegenoot AS Roma over een transfer liep echter op niets uit, omdat trainer Gian Piero Gasperini van de Romeinen 'niet volledig overtuigd was'.

Napoli hoopt Lang de komende weken alsnog elders onder te kunnen brengen. Geïnteresseerde clubs kunnen de aanvaller, die nog vastligt tot medio 2030, voor een bedrag van 25 miljoen euro definitief overnemen. "De afgelopen weken werd die optie al aan enkele clubs aangeboden door Napoli", weet VI. Ook een huurconstructie is volgens het weekblad bespreekbaar, mits daarin een optie tot koop wordt opgenomen 'die bij bepaalde prestaties automatisch wordt gelicht'.