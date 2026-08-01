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Napoli wil af van Noa Lang: voor dit bedrag is de Oranje-international op te pikken

1 augustus 2026, 11:13
Noa Lang Napoli
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Napoli hoopt deze zomer definitief afscheid te gaan nemen van Noa Lang. De Oranje-international leek na het vertrek van trainer Antonio Conte een tweede kans te gaan krijgen bij de Italiaanse topclub, maar is volgens Voetbal International inmiddels bij verschillende clubs aangeboden.

De 27-jarige Lang een jaar geleden door Napoli weggeplukt bij PSV, dat 25 miljoen euro opstreek voor de aanvaller. Een groot succes zou het verblijf van de buitenspeler echter niet worden, vooral omdat het niet boterde tussen Lang en trainer Conte. De Nederlander bracht de tweede helft van het voorbije seizoen dan ook op huurbasis door bij Galatasaray, maar de Turkse grootmacht besloot uiteindelijk om geen gebruik te maken van de optie tot koop.

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Lang keerde deze zomer dan ook terug in Napels, waar Conte inmiddels is afgelost en vervangen door Massimiliano Allegri. Toch lijkt van een tweede kans geen sprake: VI schrijft dat Lang inmiddels 'in de etalage is gezet'. Contact met competitiegenoot AS Roma over een transfer liep echter op niets uit, omdat trainer Gian Piero Gasperini van de Romeinen 'niet volledig overtuigd was'.

Napoli hoopt Lang de komende weken alsnog elders onder te kunnen brengen. Geïnteresseerde clubs kunnen de aanvaller, die nog vastligt tot medio 2030, voor een bedrag van 25 miljoen euro definitief overnemen. "De afgelopen weken werd die optie al aan enkele clubs aangeboden door Napoli", weet VI. Ook een huurconstructie is volgens het weekblad bespreekbaar, mits daarin een optie tot koop wordt opgenomen 'die bij bepaalde prestaties automatisch wordt gelicht'.

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Baggio
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
613 Reacties
748 Dagen lid
1.531 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met de evt verkoopopbrengst van Godts kan je hem misschien wel voor 20 mln oppikken.

Baggio
157 Reacties
920 Dagen lid
690 Likes
Baggio
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

denk der om NOOIT NAAR AJAX

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Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

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Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
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Lecce
0
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Monza
0
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Napoli
0
0
0
15
Parma
0
0
0
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Roma
0
0
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