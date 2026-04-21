Galatasaray heeft genoeg gezien en zwaait Noa Lang uit

21 april 2026, 22:13
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Noa Lang keert na dit seizoen terug naar Napoli. Galatasaray heeft besloten de koopoptie van zo’n dertig miljoen euro niet te lichten, melden media in Turkije en Italië. Daardoor loopt zijn huurperiode ten eind.

Lang arriveerde in januari met de wens om zijn carrière nieuw leven in te blazen. In Napels was zijn perspectief beperkt, waardoor een tijdelijke uitweg uitkomst bood. Aanvankelijk leek die keuze goed uit te pakken, maar het momentum kantelde al snel. Zijn optredens overtuigden niet en de kritiek van de achterban werd met de week luider.

In veertien optredens kwam de buitenspeler tot twee doelpunten en een evenzoveel assists. Zijn basisplaats is hij inmiddels kwijtgeraakt.

Alsof de sportieve malaise nog niet genoeg was, gooide een hardnekkige duimblessure extra roet in het eten. Die liep hij na een ongelukkige botsing op tijdens het Champions League-duel met Liverpool.

Hoewel Lang bij Napoli nog tot medio 2030 vastligt, is het allerminst zeker dat hij daar een nieuwe kans krijgt. Eerder bleek al dat hij zich niet wist te nestelen in de plannen van trainer Antonio Conte.

Galatasaray richt pijlen op Rowe

Galatasaray schakelt ondertussen door. De club heeft de ogen gericht op Jonathan Rowe, die dit seizoen indruk maakt bij Bologna.

De 22-jarige Engelsman geldt als een directe versterking voor de flanken en staat na zijn sterke optredens stevig op de radar in Europa. Met 7 doelpunten en 4 assists in 39 wedstrijden heeft hij zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld.

Een eenvoudige deal wordt het echter niet. Bologna verlangt een bedrag dat kan oplopen tot vijftig miljoen euro, terwijl ook Engelse clubs nadrukkelijk belangstelling tonen. Onder meer Aston Villa volgt zijn ontwikkeling op de voet.

Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
9
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Meer info

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
30
46
71
2
Fenerbahçe
30
38
67
3
Trabzonspor
30
25
65
4
Beşiktaş
30
18
55
5
Başakşehir
30
17
48

