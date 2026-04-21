keert na dit seizoen terug naar Napoli. Galatasaray heeft besloten de koopoptie van zo’n dertig miljoen euro niet te lichten, melden media in Turkije en Italië. Daardoor loopt zijn huurperiode ten eind.

Lang arriveerde in januari met de wens om zijn carrière nieuw leven in te blazen. In Napels was zijn perspectief beperkt, waardoor een tijdelijke uitweg uitkomst bood. Aanvankelijk leek die keuze goed uit te pakken, maar het momentum kantelde al snel. Zijn optredens overtuigden niet en de kritiek van de achterban werd met de week luider.

In veertien optredens kwam de buitenspeler tot twee doelpunten en een evenzoveel assists. Zijn basisplaats is hij inmiddels kwijtgeraakt.

Alsof de sportieve malaise nog niet genoeg was, gooide een hardnekkige duimblessure extra roet in het eten. Die liep hij na een ongelukkige botsing op tijdens het Champions League-duel met Liverpool.

Hoewel Lang bij Napoli nog tot medio 2030 vastligt, is het allerminst zeker dat hij daar een nieuwe kans krijgt. Eerder bleek al dat hij zich niet wist te nestelen in de plannen van trainer Antonio Conte.

Galatasaray richt pijlen op Rowe

Galatasaray schakelt ondertussen door. De club heeft de ogen gericht op Jonathan Rowe, die dit seizoen indruk maakt bij Bologna.

De 22-jarige Engelsman geldt als een directe versterking voor de flanken en staat na zijn sterke optredens stevig op de radar in Europa. Met 7 doelpunten en 4 assists in 39 wedstrijden heeft hij zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld.

Een eenvoudige deal wordt het echter niet. Bologna verlangt een bedrag dat kan oplopen tot vijftig miljoen euro, terwijl ook Engelse clubs nadrukkelijk belangstelling tonen. Onder meer Aston Villa volgt zijn ontwikkeling op de voet.