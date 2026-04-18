Noa Lang in zwaar weer bij Galatasaray: zwakke cijfers spreken boekdelen

lijkt zijn basisplaats bij Galatasaray kwijt te zijn. De Oranje-international zat zaterdagavond in het uitduel met Gençlerbirliği SK (1-2 overwinning) voor de derde wedstrijd op rij op de reservebank.

Galatasaray boekte zaterdagavond een broodnodige overwinning op bezoek bij laagvlieger Gençlerbirliği. Mauro Icardi en Yunus Akgün bezorgden de koploper van de Süper Lig in de eerste helft een riante voorsprong, waarna de aansluitingstreffer van M’Baye Niang na rust geen kwaad meer kon.

Artikel gaat verder onder video

Galatasaray profiteerde zo optimaal van het gelijkspel van titelconcurrent Fenerbahçe eerder deze speelronde. De Gele Kanaries slikten vrijdagavond op eigen veld een late gelijkmaker tegen Rizespor (2-2), waardoor het verschil op de ranglijst met nog vier duels te gaan is opgelopen tot vier punten. De titelrivalen staan op 26 april nog wel tegenover elkaar.

Voor Galatasaray was het zo een zeer succesvolle speelronde. Lang beleefde persoonlijk echter een minder prettige avond. Hoofdtrainer Okan Buruk schonk Leroy Sané opnieuw het vertrouwen op de rechterflank, waardoor Baris Alper Yilmaz op links de positie van Lang overnam.

Lang was op 4 april tegen Trabzonspor voor het laatst basisspeler bij Galatasaray. Het team van Buruk verloor echter met 1-2, waarna de Oranje-international in de wedstrijd die erna volgde tegen Göztepe (1-3 zege) negentig minuten op de bank zat. Tegen Kocaelispor (1-1) mocht hij vervolgens als invaller 25 minuten meedoen; tegen Gençlerbirliği bleef de teller slechts steken op 13 minuten.

Lang speelde sinds zijn winterse komst op huurbasis van Napoli in alle competities veertien wedstrijden voor Galatasaray. Daarin wist hij twee doelpunten te maken en twee assists te geven. In totaal staat Lang deze voetbaljaargang op slechts 3 doelpunten en 4 assists in 41 officiële duels.

Het valt gezien de magere vorm van Lang nog te bezien of Galatasaray gebruik zal maken van de koopoptie die het heeft op de 26-jarige aanvaller. Cim Bom kan de linksbuiten na dit seizoen voor dertig miljoen euro definitief overnemen van Napoli.