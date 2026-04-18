Feyenoord-fans smullen: Ilai Grootfaam provoceert Ajax op social media

18 april 2026, 19:19
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Feyenoord-speler Ilai Grootfaam heeft zaterdag op social media gesneerd naar zijn voormalig club Ajax. Aanleiding is de 0-4 overwinning die Feyenoord Onder-17 boekte op Ajax Onder-18.

Feyenoord Onder-17 maakte zaterdag op De Toekomst korte metten met de leeftijdsgenoten van Ajax. De Rotterdammers wonnen met liefst 0-4, door doelpunten van Jerayno Schaken (drie) en Noah Bout. Het betekende voor Feyenoord Onder-17 de tweede zege dit kalenderjaar op Ajax Onder-17, na de 2-0 winst in januari.

Grootfaam gaat op Instagram aan de haal met de overwinning van Feyenorder Onder-17. De zestienjarige aanvallende middenvelder, die afgelopen zomer van Ajax overstapte naar de Rotterdamse rivaal, plaatst op Instagram Stories een afbeelding met daarbij de tekst ‘wesh, wesh’.

Onduidelijk is wat Grootfaam exact bedoelt met de begeleidende tekst. ‘Wesh’ wordt in Frankrijk echter gebruikt als straattaal en is Arabisch voor ‘wat’ of ‘hoe’.

Fans van Feyenoord smullen op social media van het bericht van Grootfaam. “We hebben onze eigen Noa Lang”, lacht een supporter bijvoorbeeld op X.

Grootfaam kwam zelf overigens niet in actie tijdens het duel tussen Feyenoord Onder-17 en Ajax Onder-17. De middenvelder mag de laatste tijd steeds meer proeven aan de hoofdmacht en wist vrijdag zelf te scoren in een oefenwedstrijd tegen Excelsior (1-1).

