Een opmerkelijk transfergerucht over . Volgens transferjournalist Ekrem Konur staat de rechtsback van Arsenal en het Nederlands elftal namelijk in de belangstelling van Real Madrid. Mocht Timber daadwerkelijk een toptransfer gaan maken, dan lonkt een megabonus voor Ajax.

Timber maakte in de zomer van 2023 voor ongeveer 40 miljoen euro de overstap van Ajax naar Arsenal. De verdediger kende een ongelukkig debuutjaar, want hij liep op de openingsspeeldag van de Premier League een ernstige knieblessure op die hem vrijwel het gehele seizoen aan de kant hield.

In zijn tweede en derde seizoen bij Arsenal is Timber echter een onbetwiste basisspeler. De 24-jarige Utrechter is een gewaardeerde kracht bij the Gunners, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2028.

Timber wordt dit weekeinde door Konur plots in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Daniel Carvajal is 34 en heeft niet het eeuwige leven op topniveau, waardoor de Spaanse grootmacht op zoek is naar een nieuwe rechtervleugelverdediger. De naam van Timber zou daarbij intern gevallen zijn.

De kans dat Arsenal zal meewerken aan een zomer vertrek van Timber, lijkt echter klein. Alleen een transfersom vanaf 80 miljoen euro zou de Engelsen ertoe kunnen bewegen om de Oranje-international van de hand te doen, meldt Konus.

De La Verde, die het beleid van Ajax vaak duidt in financiële zin, gaat op X aan de haal met het gerucht. Hij rekent voor dat de Amsterdamse club minimaal 8,8 miljoen euro en maximaal 12,8 miljoen euro tegemoet zou kunnen zien, opgebouwd uit een solidariteitsbijdrage en een doorverkooppercentage.

Bij dit soort gigántische bedragen, zou dat betekenen:

- €3.3-3.8M solidariteit

- €4.5-9M eventuele doorverkoop



Beiden hoogste ooit voor voormalig speler van #Ajax https://t.co/xB9vATeXyk — José De La Verde (@j_berden) April 18, 2026