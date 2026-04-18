Live voetbal 8

José De La Verde speculeert over megabonus voor Ajax bij transfer Jurriën Timber

18 april 2026, 17:53
Jurrien Timber bij Arsenal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een opmerkelijk transfergerucht over Jurriën Timber. Volgens transferjournalist Ekrem Konur staat de rechtsback van Arsenal en het Nederlands elftal namelijk in de belangstelling van Real Madrid. Mocht Timber daadwerkelijk een toptransfer gaan maken, dan lonkt een megabonus voor Ajax.

Timber maakte in de zomer van 2023 voor ongeveer 40 miljoen euro de overstap van Ajax naar Arsenal. De verdediger kende een ongelukkig debuutjaar, want hij liep op de openingsspeeldag van de Premier League een ernstige knieblessure op die hem vrijwel het gehele seizoen aan de kant hield.

Artikel gaat verder onder video

In zijn tweede en derde seizoen bij Arsenal is Timber echter een onbetwiste basisspeler. De 24-jarige Utrechter is een gewaardeerde kracht bij the Gunners, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2028.

Timber wordt dit weekeinde door Konur plots in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Daniel Carvajal is 34 en heeft niet het eeuwige leven op topniveau, waardoor de Spaanse grootmacht op zoek is naar een nieuwe rechtervleugelverdediger. De naam van Timber zou daarbij intern gevallen zijn.

De kans dat Arsenal zal meewerken aan een zomer vertrek van Timber, lijkt echter klein. Alleen een transfersom vanaf 80 miljoen euro zou de Engelsen ertoe kunnen bewegen om de Oranje-international van de hand te doen, meldt Konus.

De La Verde, die het beleid van Ajax vaak duidt in financiële zin, gaat op X aan de haal met het gerucht. Hij rekent voor dat de Amsterdamse club minimaal 8,8 miljoen euro en maximaal 12,8 miljoen euro tegemoet zou kunnen zien, opgebouwd uit een solidariteitsbijdrage en een doorverkooppercentage.

Denk jij dat Jurriën Timber na dit seizoen vertrekt bij Arsenal?

Laden...
77 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jurriën Timber

Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws