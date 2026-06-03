Teruglezen | Hoe Oranje het deksel op de neus kreeg tegen Algerije

Nederland speelt vanavond de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het Wereldkampioenschap 2026. In De Kuip in Rotterdam neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de traditionele uitzwaaiwedstrijd vanaf 20.45 uur op tegen het Algerije van Eredivisiespelers Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki. Hoe staat Oranje ervoor, elf dagen voor de openingswedstrijd tegen Japan? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de oefenwedstrijd Nederland - Algerije.

LIVE: Nederland - Algerije Sorteer op: Laatste Oudste 90+4' - Einde wedstrijd (0-1) Oranje vergeet zichzelf te belonen en Algerije pakt de overwinning af. 90+1' - Kansje Oranje (0-1) De voorzet op Weghorst is goed, de spits komt alleen niet aan de bal. Quinten Timber kan nog uithalen van afstand, maar de bal wordt geblokt. 90' - Vier minuten extra (0-1) Kan Nederland nog iets terugdoen? 🔄 87' - Alles of niets (0-1) Jan Paul van Hecke verlaat het veld, Koeman zet er met Brobbey nog een aanvaller bij. ⚽ 86' - Hadj Moussa in de Kuip (0-1) BREAKING De aanvaller van Feyenoord krijgt net genoeg ruimte van Hato om uit te halen en doet dat voortreffelijk. De bal vliegt de verre hoek in. 84' - Depay van heel ver (0-0) Memphis Depay schiet de bal van heel ver snoeihard perfect naar de hoek. Luca Zidane weet de bal weer tegen te houden. 🔄 82' - Wissel bij Oranje (0-0) Wout Weghorst vervangt Cody Gakpo. 76' - Hoofdblessure bij Algerije (0-0) Het spel ligt even stil nadat een speler van Algerije hard op de rug van Koopmeiners inliep. 74' - Overtreding Depay (0-0) De spits van het Nederlands elftal legt een speler van Algerije neer op de rand van zijn eigen zestien. Een kansrijke positie voor de bezoekers. De fans van Algerije misdragen zich De bezoekers gedragen zich niet helemaal netjes in de Kuip. Fans van Algerije gedragen zich buiten beeld schandalig tegen Oranje Tijdens de oefeninterland tussen Nederland en Algerije in De Kuip zorgden Algerijnse fans voor opschudding. NOS-commentator Jeroen Grueter meldde onsportief gedrag, waaronder het gebruik van laserpennen, wat leidde tot verontwaardiging onder Oranje-fans. Lees verder 🔄 69' - Nog vier wissels van Koeman (0-0) De Roon, Quinten Timber, Koopmeiners en Geertruida (die niet meegaat naar het WK) komen binnen de lijnen voor Malen, De Jong, Reijnders en Wieffer. 68' - Malen weer in positie (0-0) Weer weet Malen het niet te doen. Wieffer stoomt op over rechts, neemt de bal goed aan en geeft de bal aan de spits. Weer kan Malen de bal niet lekker aannemen en weer kan hij niet écht gevaarlijk worden. 65' - Weer Kluivert (0-0) Kluivert zet de aanval zelf op door twee man voorbij te lopen. Via Depay en Gakpo belandt de bal weer voor zijn voeten. Hij haalt uit, maar de bal gaat naast. 🔄 63' - Wissel bij Algerije (0-0) Benbouali vervangt Gouiri. 61' - Knappe redding (0-0) Justin Kluivert probeert het van afstand en haalt hard uit naar de linkerhoek. Luca Zidane moet zich helemaal uitstrekken en kan met één hand voorkomen dat het een goal wordt. Laad meer