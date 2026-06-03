Live voetbal

Teruglezen | Hoe Oranje het deksel op de neus kreeg tegen Algerije

3 juni 2026, 22:45
LR NEDALG
Foto: © Imago / Realtimes
4 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Nederland speelt vanavond de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het Wereldkampioenschap 2026. In De Kuip in Rotterdam neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de traditionele uitzwaaiwedstrijd vanaf 20.45 uur op tegen het Algerije van Eredivisiespelers Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki. Hoe staat Oranje ervoor, elf dagen voor de openingswedstrijd tegen Japan? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de oefenwedstrijd Nederland - Algerije.

LIVE: Nederland - Algerije

Sorteer op:

2u geleden

22:41

90+4' - Einde wedstrijd (0-1)

Oranje vergeet zichzelf te belonen en Algerije pakt de overwinning af.

2u geleden

22:38

90+1' - Kansje Oranje (0-1)

De voorzet op Weghorst is goed, de spits komt alleen niet aan de bal. Quinten Timber kan nog uithalen van afstand, maar de bal wordt geblokt.

2u geleden

22:37

90' - Vier minuten extra (0-1)

Kan Nederland nog iets terugdoen?

2u geleden

22:35

🔄 87' - Alles of niets (0-1)

Jan Paul van Hecke verlaat het veld, Koeman zet er met Brobbey nog een aanvaller bij.

2u geleden

22:34

⚽ 86' - Hadj Moussa in de Kuip (0-1)

De aanvaller van Feyenoord krijgt net genoeg ruimte van Hato om uit te halen en doet dat voortreffelijk. De bal vliegt de verre hoek in.

2u geleden

22:30

84' - Depay van heel ver (0-0)

Memphis Depay schiet de bal van heel ver snoeihard perfect naar de hoek. Luca Zidane weet de bal weer tegen te houden.

2u geleden

22:29

🔄 82' - Wissel bij Oranje (0-0)

Wout Weghorst vervangt Cody Gakpo.

2u geleden

22:22

76' - Hoofdblessure bij Algerije (0-0)

Het spel ligt even stil nadat een speler van Algerije hard op de rug van Koopmeiners inliep.

2u geleden

22:20

74' - Overtreding Depay (0-0)

De spits van het Nederlands elftal legt een speler van Algerije neer op de rand van zijn eigen zestien. Een kansrijke positie voor de bezoekers.

2u geleden

22:18

De fans van Algerije misdragen zich

De bezoekers gedragen zich niet helemaal netjes in de Kuip.

Fans van Algerije gedragen zich buiten beeld schandalig tegen Oranje

Fans van Algerije gedragen zich buiten beeld schandalig tegen Oranje

Tijdens de oefeninterland tussen Nederland en Algerije in De Kuip zorgden Algerijnse fans voor opschudding. NOS-commentator Jeroen Grueter meldde onsportief gedrag, waaronder het gebruik van laserpennen, wat leidde tot verontwaardiging onder Oranje-fans.

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2u geleden

22:17

🔄 69' - Nog vier wissels van Koeman (0-0)

De Roon, Quinten Timber, Koopmeiners en Geertruida (die niet meegaat naar het WK) komen binnen de lijnen voor Malen, De Jong, Reijnders en Wieffer.

2u geleden

22:15

68' - Malen weer in positie (0-0)

Weer weet Malen het niet te doen. Wieffer stoomt op over rechts, neemt de bal goed aan en geeft de bal aan de spits. Weer kan Malen de bal niet lekker aannemen en weer kan hij niet écht gevaarlijk worden. 

2u geleden

22:12

65' - Weer Kluivert (0-0)

Kluivert zet de aanval zelf op door twee man voorbij te lopen. Via Depay en Gakpo belandt de bal weer voor zijn voeten. Hij haalt uit, maar de bal gaat naast.

2u geleden

22:10

🔄 63' - Wissel bij Algerije (0-0)

Benbouali vervangt Gouiri.

2u geleden

22:09

61' - Knappe redding (0-0)

Justin Kluivert probeert het van afstand en haalt hard uit naar de linkerhoek. Luca Zidane moet zich helemaal uitstrekken en kan met één hand voorkomen dat het een goal wordt.

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dilima1966
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dilima1966
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Een verschrikkelijke slechte tweede helf als Nederland zo speelt in Amerika zijn ze zo weer thuis ik heb al gezegd dat het een flop wordt met Nederland op de wk met de kwart finale zijn ze weer thuis

Stoker
221 Reacties
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Je bent positief

Just Me
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Leuk , maar dit durf ik niet te kijken hoor,dus ga ik.het ook niet doen😉

Just Me
273 Reacties
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Just Me
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Als dit het is hoe ze gaan spelen, hebben ze net als Curacào niets te zoeken op het WK .

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.624 Reacties
1.087 Dagen lid
17.454 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
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Een verschrikkelijke slechte tweede helf als Nederland zo speelt in Amerika zijn ze zo weer thuis ik heb al gezegd dat het een flop wordt met Nederland op de wk met de kwart finale zijn ze weer thuis

Stoker
221 Reacties
1.015 Dagen lid
1.144 Likes
Stoker
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Je bent positief

Just Me
273 Reacties
78 Dagen lid
175 Likes
Just Me
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Leuk , maar dit durf ik niet te kijken hoor,dus ga ik.het ook niet doen😉

Just Me
273 Reacties
78 Dagen lid
175 Likes
Just Me
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Als dit het is hoe ze gaan spelen, hebben ze net als Curacào niets te zoeken op het WK .

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Nederland - Algerije

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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