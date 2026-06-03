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Fans van Algerije gedragen zich buiten beeld schandalig tegen Oranje

3 juni 2026, 22:14
Nederland Algerije fans
Foto: © NOS
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

NOS-commentator Jeroen Grueter heeft tijdens de oefeninterland tussen Nederland en Algerije van woensdagavond een boekje opengedaan over het gedrag van de Noord-Afrikaanse supporters. Een aantal Algerijnse fans probeerde de spelers van Oranje het voetballen op zeer onsportieve wijze te bemoeilijken.

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Nederland en Algerije spelen woensdag in De Kuip vriendschappelijk tegen elkaar. Voor Oranje is het de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd: de selectie van bondscoach Ronald Koeman reist later deze week naar de Verenigde Staten voor het WK en speelt op 8 juni nog een oefenwedstrijd in New York tegen Oezbekistan.

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De Algerijnse voetbalfans zijn woensdag in zeer grote getale aanwezig in De Kuip en dat zorgt voor een bijzondere sfeer in het stadion. “De fans van Oranje worden totaal overstemd door die van Algerije”, merkte Grueter in de 31ste minuut van de wedstrijd al op..

De kijkers thuis uitten op social media massaal vooral hun verbazing én verontwaardiging over de sfeer in De Kuip. Behalve gezang ter steun van Algerije klonk er in de eerste helft namelijk ook vaak gefluit wanneer Oranje in balbezit is.

De Algerijnse fans halen werkelijk alles uit de kast om Oranje het voetballen onmogelijk te maken. “Er zitten er een paar op de tribune te schijnen met een laserpen”, zei Grueter in de 59ste minuut. Het moment werd overigens niet in beeld gebracht door de regie.

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