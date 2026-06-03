Oranje-fans spreken massaal schande van sfeer in De Kuip tegen Algerije

Het Nederlands elftal speelt woensdagavond tegen Algerije de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd voor het WK. NOS-commentator Jeroen Grueter doet na precies een halfuur voetballen een opmerkelijke constatering in het stadion.

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Nederland en Algerije spelen woensdag vanaf 20.45 uur in De Kuip vriendschappelijk tegen elkaar. Voor Oranje is het de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd: de selectie van bondscoach Ronald Koeman reist later deze week naar de Verenigde Staten voor het WK en speelt op 8 juni nog een oefenwedstrijd in New York tegen Oezbekistan.

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De Algerijnse voetbalfans zijn woensdag in zeer grote getale aanwezig in De Kuip en dat zorgt voor een bijzondere sfeer in het stadion. “De fans van Oranje worden totaal overstemd door die van Algerije”, merkt Grueter in de 31ste minuut van de wedstrijd op. Op dat moment was er overigens nog niet gescoord.

De kijkers thuis uiten op social media massaal hun verbazing én verontwaardiging over de sfeer in De Kuip. Behalve gezang ter steun van Algerije klinkt er namelijk ook vaak gefluit wanneer Oranje in balbezit is.

“Er wonen enkele miljoenen mensen van Algerijnse komaf in Frankrijk, dan is een wedstrijd in Nederland voor hen relatief dichtbij. Geen handige keuze qua tegenstander voor een 'uitzwaaiwedstrijd'”, schrijft een Oranje-supporter bijvoorbeeld op X.