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AS Roma legt keuze bij Summerville na megavoorstel van tien miljoen euro per jaar

21 juli 2026, 17:10   Bijgewerkt: 17:23
Crysencio Summerville bij Oranje
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Crysencio Summerville staat voor een cruciale beslissing over zijn sportieve toekomst. De Oranje-international leek hard op weg naar AS Roma, maar het Saudische Al-Hilal heeft zich op het laatste moment opnieuw in de strijd gemengd met een financieel beter voorstel. De club uit het Midden-Oosten hoopt de transfer te kapen en de aanvaller van West Ham United alsnog in te lijven.

Lange tijd gold de Italiaanse topclub als de favoriet om de handtekening van de buitenspeler veilig te stellen. De Romeinen brachten onlangs een derde officieel bod uit van circa 47 miljoen euro exclusief bonussen, waarmee zij dicht in de buurt kwamen van de vraagprijs van ruim vijftig miljoen euro. Hij had zelf al een persoonlijk akkoord met de ploeg van trainer Gasperini over een contract tot medio 2031, met een bijbehorend jaarsalaris van ongeveer 4,5 miljoen euro. De kans om uit te komen in de Champions League gaf voor hem de doorslag om voor de Italiaanse hoofdstad te kiezen.

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De transfermarkt blijkt echter uiterst veranderlijk, want Al-Hilal heeft inmiddels een gigantisch voorstel neergelegd bij zowel West Ham United als het kamp van de speler. Volgens transferexpert Nicolò Schira ligt het geboden salaris vanuit Saudi-Arabië aanzienlijk hoger dan wat AS Roma kan betalen, namelijk op tien miljoen euro per jaar. Ook de Spaanse transferjournalist Matteo Moretto meldt dat de Saudische grootmacht overtuigd is van een snelle doorbraak en hoopt de deal op zeer korte termijn af te ronden. AS Roma is vooralsnog niet van plan om mee te gaan in deze financiële wapenwedloop en laat de beslissing volledig over aan de speler zelf.

Dat er zo hevig om de Nederlander wordt gestreden, is geen verrassing na zijn recente stormachtige ontwikkeling. Ondanks de degradatie van West Ham United uit de Premier League afgelopen seizoen, wist hij individueel veel indruk te maken. Zijn marktwaarde steeg verder na een sterk optreden tijdens het WK in Noord-Amerika, waar hij goed was voor twee doelpunten en twee assists in het shirt van het Nederlands elftal. De Londense club, die hem twee jaar geleden voor bijna dertig miljoen euro overnam, lijkt zich dan ook op te maken voor een forse winst.

De bal ligt nu volledig bij de international. Hij staat voor de keuze tussen twee totaal verschillende werelden: het najagen van sportief succes op het hoogste Europese niveau bij AS Roma, of het tekenen van een uiterst lucratief contract in de Saudi Pro League. Naar verwachting hakt hij op zeer korte termijn de knoop door over zijn volgende bestemming.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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