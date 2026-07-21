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Goed nieuws voor Ajax: tweetal tóch speelgerechtigd tegen Vojvodina

21 juli 2026, 20:24
Training Ajax
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Ajax heeft aanvallers Marcos Leonardo en Maher Carrizo op de valreep toegevoegd aan de definitieve A-lijst voor het tweeluik met Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Het tweetal ontbrak in eerste instantie op de Europese spelerslijst van de Amsterdammers, maar is dankzij een reglementaire ontsnappingsroute alsnog speelgerechtigd voor de ontmoetingen met de Servische opponent.

Eerder vandaag diende Ajax de officiële selectie in bij de UEFA, waarop de namen van de 23-jarige Leonardo en de 20-jarige Carrizo schitterden door afwezigheid. Het ontbreken van Leonardo had te maken met het ontbreken van de benodigde werkvergunning. De Braziliaan verbleef in zijn thuisland om zijn visumzaken persoonlijk af te handelen. Waarom Carrizo in eerste instantie buiten de boot viel, was onduidelijk. Volgens de reglementen van de Europese voetbalbond mogen clubs tot een dag voor de eerste wedstrijd nog maximaal twee spelers aan de lijst toevoegen. Ajax is erin geslaagd om het papierwerk voor de deadline af te ronden.

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Met Leonardo en Carrizo nu officieel aan boord, kan Ajax zich volledig richten op de heenwedstrijd tegen FK Vojvodina. De ploeg reist af naar Novi Sad, waar donderdagavond om 20:00 uur Nederlandse tijd wordt afgetrapt. Een week later volgt de beslissende return in de Johan Cruijff ArenA, die eveneens om 20:00 uur op het programma staat.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
461 Reacties
126 Dagen lid
310 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat moet ik eerst nog zien of het werkelijk goed nieuws is.

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Maher Carrizo

Maher Carrizo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (19 feb. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Vélez
1
0
2025/2026
Ajax
6
0
2025
Vélez
22
5
2024
Vélez
11
0

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