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Tijd dringt voor Memphis: toekomst bij Corinthians moet binnen tien dagen duidelijk zijn

21 juli 2026, 23:55
Memphis Depay
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Corinthians en Memphis Depay naderen volgens Globo een akkoord over een nieuwe verbintenis, maar de tijd begint inmiddels flink te dringen. De aanvaller beschikt over een contract dat over tien dagen afloopt, waardoor de Braziliaanse club haast moet maken met de papierwinkel. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is inmiddels akkoord gegaan met een forse salarisverlaging, waardoor een langer verblijf in São Paulo een stuk dichterbij is gekomen.

Dat er voor het eind van juli duidelijkheid moet zijn, heeft alles te maken met de sancties waar Corinthians momenteel mee kampt. De huidige nummer twaalf van de Braziliaanse Série A heeft te maken met een transferverbod dat is opgelegd door zowel de FIFA als de Braziliaanse voetbalbond CBF. Zodra de verbintenis van de Oranje-international op 31 juli officieel afloopt, mag de club door deze straf geen nieuwe spelers meer inschrijven. Wanneer de handtekeningen niet op tijd zijn gezet, kan de spits niet meer officieel geregistreerd worden tot de schorsingen zijn opgeheven.

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De gesprekken tussen het kamp van de speler en de clubleiding liepen eerder nog de nodige vertraging op. In juni lag er al een aanbieding op tafel, maar na de uitschakeling van Oranje op het WK in Noord-Amerika bleef het lange tijd stil. Het verlies tegen Marokko in de achtste finale kwam hard aan, waarna de spits besloot om tijdelijk afstand te nemen van de onderhandelingen. Inmiddels heeft Corinthians de contacten weer geïntensiveerd, mede omdat de selectie van trainer Fernando Diniz door de opgelegde straffen nauwelijks versterkt kan worden. Momenteel is de aanvaller nog aan het genieten van zijn vakantie, de verwachting is dat hij komende week weer opduikt op het trainingscomplex. Als de laatste plooien worden gladgestreken, zet de Nederlander zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2028.

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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