Sjoerd Mossou deelt plots enorm compliment uit aan fans van Algerije tegen Oranje

Sjoerd Mossou heeft woensdagavond tijdens de oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Algerije een enorm compliment uitgedeeld aan de supporters van het Noord-Afrikaanse land.

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Nederland en Algerije spelen woensdag vanaf 20.45 uur in De Kuip vriendschappelijk tegen elkaar. Voor Oranje is het de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd: de selectie van bondscoach Ronald Koeman reist later deze week naar de Verenigde Staten voor het WK en speelt op 8 juni nog een oefenwedstrijd in New York tegen Oezbekistan.

De Algerijnse voetbalfans zijn woensdag in zeer grote getale aanwezig in De Kuip en dat zorgt voor een bijzondere sfeer in het stadion. “De fans van Oranje worden totaal overstemd door die van Algerije”, merkte NOS-commentator Jeroen Grueter in de 31ste minuut van de wedstrijd op.

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De kijkers thuis uitten op social media massaal vooral hun verbazing én verontwaardiging over de sfeer in De Kuip. Behalve gezang ter steun van Algerije klonk er in de eerste helft namelijk ook vaak gefluit wanneer Oranje in balbezit is.

Mossou deelt op X echter een enorm compliment uit aan de fans van Algerije: “Groot Algerijns legioen in de Kuip dat, tijdens het Wilhelmus, massaal en beleefd applaudisseerde 👌🏻”, schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad op X.