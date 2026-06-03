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Sera de Bruin maakt twee grote fouten tijdens Wilhelmus bij Nederland - Algerije

3 juni 2026, 21:06
WIlhelmus tijdens Nederland - Algerije
Foto: © NOS
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Sera de Bruin heeft veel losgemaakt voorafgaand aan het oefenduel van woensdagavond tussen het Nederlands elftal en Algerije. De 32-jarige zangeres bracht het Wilhelmus ten gehore in De Kuip en deed dat niet foutloos.

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Nederland en Algerije spelen woensdag vanaf 20.45 uur in De Kuip vriendschappelijk tegen elkaar. Voor Oranje is het de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd: de selectie van bondscoach Ronald Koeman reist later deze week naar de Verenigde Staten voor het WK en speelt op 8 juni nog een oefenwedstrijd in New York tegen Oezbekistan.

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Het Wilhelmus werd gezongen door Sera de Bruin, wier artiestennaam SERA is. Wat opviel was dat de zangeres tweemaal opzichtig in de fout ging. Ze zong aan het begin van het volkslied ‘ben ik tot in den dood’ in plaats van ‘blijf ik tot in den dood’. Daarna zong ze nog ‘onvereerd’ in plaats van ‘onverveerd’.

Kijkers van de interland uiten op social media massaal kritiek op de wijze waarop De Bruijn het volkslied ten gehore bracht. “De volgende keer iemand uitnodigen die de tekst van het volkslied wel kent? Lachwekkend dit”, schrijft een kijker bijvoorbeeld op X

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