Live voetbal 3

LIVE | Oranje nog altijd gelijk, Kluivert dichtbij de voorsprong

3 juni 2026, 20:45   Bijgewerkt: 22:08
LR NEDALG
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Nederland speelt vanavond de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het Wereldkampioenschap 2026. In De Kuip in Rotterdam neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de traditionele uitzwaaiwedstrijd vanaf 20.45 uur op tegen het Algerije van Eredivisiespelers Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki. Hoe staat Oranje ervoor, elf dagen voor de openingswedstrijd tegen Japan? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de oefenwedstrijd Nederland - Algerije.

LIVE: Nederland - Algerije

Sorteer op:

6m geleden

22:22

76' - Hoofdblessure bij Algerije (0-0)

Het spel ligt even stil nadat een speler van Algerije hard op de rug van Koopmeiners inliep.

8m geleden

22:20

74' - Overtreding Depay (0-0)

De spits van het Nederlands elftal legt een speler van Algerije neer op de rand van zijn eigen zestien. Een kansrijke positie voor de bezoekers.

11m geleden

22:18

De fans van Algerije misdragen zich

De bezoekers gedragen zich niet helemaal netjes in de Kuip.

Fans van Algerije gedragen zich buiten beeld schandalig tegen Oranje

Fans van Algerije gedragen zich buiten beeld schandalig tegen Oranje

Tijdens de oefeninterland tussen Nederland en Algerije in De Kuip zorgden Algerijnse fans voor opschudding. NOS-commentator Jeroen Grueter meldde onsportief gedrag, waaronder het gebruik van laserpennen, wat leidde tot verontwaardiging onder Oranje-fans.

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12m geleden

22:17

🔄 69' - Nog vier wissels van Koeman (0-0)

De Roon, Quinten Timber, Koopmeiners en Geertruida (die niet meegaat naar het WK) komen binnen de lijnen voor Malen, De Jong, Reijnders en Wieffer.

13m geleden

22:15

68' - Malen weer in positie (0-0)

Weer weet Malen het niet te doen. Wieffer stoomt op over rechts, neemt de bal goed aan en geeft de bal aan de spits. Weer kan Malen de bal niet lekker aannemen en weer kan hij niet écht gevaarlijk worden. 

16m geleden

22:12

65' - Weer Kluivert (0-0)

Kluivert zet de aanval zelf op door twee man voorbij te lopen. Via Depay en Gakpo belandt de bal weer voor zijn voeten. Hij haalt uit, maar de bal gaat naast.

18m geleden

22:10

🔄 63' - Wissel bij Algerije (0-0)

Benbouali vervangt Gouiri.

19m geleden

22:09

61' - Knappe redding (0-0)

Justin Kluivert probeert het van afstand en haalt hard uit naar de linkerhoek. Luca Zidane moet zich helemaal uitstrekken en kan met één hand voorkomen dat het een goal wordt.

24m geleden

22:05

Irritatie over spelregel

De nieuwe regels omtrent tijdrekken zorgen voor opschudding.

Nieuwe spelregel leidt tot grote irritatie bij Nederland - Algerije

Nieuwe spelregel leidt tot grote irritatie bij Nederland - Algerije

Tijdens de oefenwedstrijd van Oranje tegen Algerije leidde een nieuwe spelregel tot irritatie. Nathan Aké moest wachten om terug het veld op te gaan na een botsing.

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25m geleden

22:03

56' - Gakpo haalt uit (0-0)

De vleugelaanvaller van Oranje kruipt een halve meter naar binnen en heeft ineens ruimte voor een schot. Hij haalt uit maar stuit op een tegenstander. De bal gaat over de achterlijn, corner. 

27m geleden

22:02

54' - Uitstekend werk van Van Hecke (0-0)

Na balverlies van Nederland ligt het opeens helemaal open voor Algerije. Maza kan de bal bij de tweede paal geven, waar zijn ploeggenoot helemaal vrij staat, maar dan is daar Van Hecke met een perfect sliding die de bal zo opruimt. Gevaar geweken voor Oranje.

29m geleden

21:59

53' - Grote kans voor Malen (0-0)

Weer kan Oranje niet profiteren van een fout in de opbouw bij Algerije. Malen krijgt de bal plots mee en wil graag zelf, maar schiet naast. Hij had de bal ook af kunnen geven.

30m geleden

21:58

52' - Knal van Reijnders (0-0)

Vanuit de corner komt de bal in de tweede lijn voor de voeten van Reijnders. De middenvelder van Oranje haalt hard uit en schiet niet heel ver over.

31m geleden

21:57

49' - Aké in botsing (0-0)

De verdediger van Nederland staat net binnen de lijnen maar komt in botsing en blijft liggen. Het lijkt er wel op dat hij door kan. 

32m geleden

21:57

49' - Nog een kans voor Algerije (0-0)

Ook de tweede kans is voor Algerije, Amoura mist net. 

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
273 Reacties
78 Dagen lid
175 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk , maar dit durf ik niet te kijken hoor,dus ga ik.het ook niet doen😉

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Nederland - Algerije

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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