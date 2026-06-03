LIVE | Oranje nog altijd gelijk, Kluivert dichtbij de voorsprong

Nederland speelt vanavond de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het Wereldkampioenschap 2026. In De Kuip in Rotterdam neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de traditionele uitzwaaiwedstrijd vanaf 20.45 uur op tegen het Algerije van Eredivisiespelers Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki. Hoe staat Oranje ervoor, elf dagen voor de openingswedstrijd tegen Japan? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de oefenwedstrijd Nederland - Algerije.

LIVE: Nederland - Algerije Sorteer op: Laatste Oudste 76' - Hoofdblessure bij Algerije (0-0) Het spel ligt even stil nadat een speler van Algerije hard op de rug van Koopmeiners inliep. 74' - Overtreding Depay (0-0) De spits van het Nederlands elftal legt een speler van Algerije neer op de rand van zijn eigen zestien. Een kansrijke positie voor de bezoekers. De fans van Algerije misdragen zich De bezoekers gedragen zich niet helemaal netjes in de Kuip. Fans van Algerije gedragen zich buiten beeld schandalig tegen Oranje Tijdens de oefeninterland tussen Nederland en Algerije in De Kuip zorgden Algerijnse fans voor opschudding. NOS-commentator Jeroen Grueter meldde onsportief gedrag, waaronder het gebruik van laserpennen, wat leidde tot verontwaardiging onder Oranje-fans. Lees verder 🔄 69' - Nog vier wissels van Koeman (0-0) De Roon, Quinten Timber, Koopmeiners en Geertruida (die niet meegaat naar het WK) komen binnen de lijnen voor Malen, De Jong, Reijnders en Wieffer. 68' - Malen weer in positie (0-0) Weer weet Malen het niet te doen. Wieffer stoomt op over rechts, neemt de bal goed aan en geeft de bal aan de spits. Weer kan Malen de bal niet lekker aannemen en weer kan hij niet écht gevaarlijk worden. 65' - Weer Kluivert (0-0) Kluivert zet de aanval zelf op door twee man voorbij te lopen. Via Depay en Gakpo belandt de bal weer voor zijn voeten. Hij haalt uit, maar de bal gaat naast. 🔄 63' - Wissel bij Algerije (0-0) Benbouali vervangt Gouiri. 61' - Knappe redding (0-0) Justin Kluivert probeert het van afstand en haalt hard uit naar de linkerhoek. Luca Zidane moet zich helemaal uitstrekken en kan met één hand voorkomen dat het een goal wordt. Irritatie over spelregel De nieuwe regels omtrent tijdrekken zorgen voor opschudding. Nieuwe spelregel leidt tot grote irritatie bij Nederland - Algerije Tijdens de oefenwedstrijd van Oranje tegen Algerije leidde een nieuwe spelregel tot irritatie. Nathan Aké moest wachten om terug het veld op te gaan na een botsing. Lees verder 56' - Gakpo haalt uit (0-0) De vleugelaanvaller van Oranje kruipt een halve meter naar binnen en heeft ineens ruimte voor een schot. Hij haalt uit maar stuit op een tegenstander. De bal gaat over de achterlijn, corner. 54' - Uitstekend werk van Van Hecke (0-0) Na balverlies van Nederland ligt het opeens helemaal open voor Algerije. Maza kan de bal bij de tweede paal geven, waar zijn ploeggenoot helemaal vrij staat, maar dan is daar Van Hecke met een perfect sliding die de bal zo opruimt. Gevaar geweken voor Oranje. 53' - Grote kans voor Malen (0-0) Weer kan Oranje niet profiteren van een fout in de opbouw bij Algerije. Malen krijgt de bal plots mee en wil graag zelf, maar schiet naast. Hij had de bal ook af kunnen geven. 52' - Knal van Reijnders (0-0) Vanuit de corner komt de bal in de tweede lijn voor de voeten van Reijnders. De middenvelder van Oranje haalt hard uit en schiet niet heel ver over. 49' - Aké in botsing (0-0) De verdediger van Nederland staat net binnen de lijnen maar komt in botsing en blijft liggen. Het lijkt er wel op dat hij door kan. 49' - Nog een kans voor Algerije (0-0) Ook de tweede kans is voor Algerije, Amoura mist net. Laad meer