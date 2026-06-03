LIVE | Oranje nog altijd gelijk, Kluivert dichtbij de voorsprong

Nederland speelt vanavond de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het Wereldkampioenschap 2026. In De Kuip in Rotterdam neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de traditionele uitzwaaiwedstrijd vanaf 20.45 uur op tegen het Algerije van Eredivisiespelers Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki. Hoe staat Oranje ervoor, elf dagen voor de openingswedstrijd tegen Japan? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de oefenwedstrijd Nederland - Algerije.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.