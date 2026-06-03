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Van Hooijdonk is keihard: 'Blijkbaar kijkt Hato geen Eredivisie!'

3 juni 2026, 23:13   Bijgewerkt: 23:32
Pierre van Hooijdonk
Foto: © NOS
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Pierre van Hooijdonk is kritisch op Jorrel Hato na de oefenwedstrijd tussen Nederland en Algerije (0-1). Volgens Van Hooijdonk mag Hato zich het bslissende doelpunt van Anis Had Moussa aanrekenen.

Hadj Moussa maakte in minuut 86 het enige doelpunt van de avond. De buitenspeler, die aan het begin van de tweede helft inviel, kapte vanaf de rechterflank naar binnen, langs Jorrel Hato, en plaatste de bal op fraaie wijze in de verre hoek. De ingevallen doelman Robin Roefs had het nakijken.

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“Dit hebben we in Nederland wel vaker gezien”, weet Van Hooijdonk over de buitenspeler van Feyenoord. “Maar Jorrel Hato, die in Londen woont, kijkt waarschijnlijk weinig Nederlands voetbal. Hij knakt al bijna bij één lichaamsbeweging. Je weet dat Hadj Moussa naar zijn linkerbeen gaat. Voor mijn part laat je hem buitenom gaan, dan geeft hij een voorzet. Maar als je dít laat gebeuren…”

“Dan vind ik heel simpel gezegd dat je je niet goed hebt ingesteld op je tegenstander. Hato zou kunnen weten dat hij tegenover Hadj Moussa had kunnen staan. Dan heb je je niet goed voorbereid”, oordeelt Van Hooijdonk.

Er waren ondanks de nederlaag wel wat aanknopingspunten, denkt de analist van de NOS. “De eerste helft hebben ze best veel en goede kansen gehad, met name Malen. De tweede helft vond ik Kluivert fris invallen. Hij was gretig, wilde de ballen hebben en opereerde tussen de linies. Hij was betrokken bij de gevaarlijkste momenten. Hij oogt doelgericht. Alles wat hij doet, neigt naar een schot of een voorzet. Dat is gewoon prettig.”

Algerije werd in Rotterdam gesteund door veel fans, die uitzinnig waren na het doelpunt. Dat snapt Van Hooijdonk wel. “Het is voor Algerije ook de laatste wedstrijd voordat ze naar Amerika gaan. Als je dan met 0-1 wint in Nederland, dan telt dat internationaal.”

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Hato is niet opgewassen tegen de individuele kwaliteiten van Hadj-Moussa.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
974 Reacties
209 Dagen lid
2.764 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hato is niet opgewassen tegen de individuele kwaliteiten van Hadj-Moussa.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Meer nieuws

Nederland - Algerije

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Jorrel Hato

Jorrel Hato
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 20 jaar (7 mrt. 2006)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chelsea
22
0
2024/2025
Ajax
31
2
2023/2024
Ajax
33
1
2022/2023
Ajax
11
0

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