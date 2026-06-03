Pierre van Hooijdonk is kritisch op na de oefenwedstrijd tussen Nederland en Algerije (0-1). Volgens Van Hooijdonk mag Hato zich het bslissende doelpunt van Anis Had Moussa aanrekenen.

Hadj Moussa maakte in minuut 86 het enige doelpunt van de avond. De buitenspeler, die aan het begin van de tweede helft inviel, kapte vanaf de rechterflank naar binnen, langs Jorrel Hato, en plaatste de bal op fraaie wijze in de verre hoek. De ingevallen doelman Robin Roefs had het nakijken.

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“Dit hebben we in Nederland wel vaker gezien”, weet Van Hooijdonk over de buitenspeler van Feyenoord. “Maar Jorrel Hato, die in Londen woont, kijkt waarschijnlijk weinig Nederlands voetbal. Hij knakt al bijna bij één lichaamsbeweging. Je weet dat Hadj Moussa naar zijn linkerbeen gaat. Voor mijn part laat je hem buitenom gaan, dan geeft hij een voorzet. Maar als je dít laat gebeuren…”

“Dan vind ik heel simpel gezegd dat je je niet goed hebt ingesteld op je tegenstander. Hato zou kunnen weten dat hij tegenover Hadj Moussa had kunnen staan. Dan heb je je niet goed voorbereid”, oordeelt Van Hooijdonk.

Er waren ondanks de nederlaag wel wat aanknopingspunten, denkt de analist van de NOS. “De eerste helft hebben ze best veel en goede kansen gehad, met name Malen. De tweede helft vond ik Kluivert fris invallen. Hij was gretig, wilde de ballen hebben en opereerde tussen de linies. Hij was betrokken bij de gevaarlijkste momenten. Hij oogt doelgericht. Alles wat hij doet, neigt naar een schot of een voorzet. Dat is gewoon prettig.”

Algerije werd in Rotterdam gesteund door veel fans, die uitzinnig waren na het doelpunt. Dat snapt Van Hooijdonk wel. “Het is voor Algerije ook de laatste wedstrijd voordat ze naar Amerika gaan. Als je dan met 0-1 wint in Nederland, dan telt dat internationaal.”