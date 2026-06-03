Sneijder deelt bizarre Oranje-anekdote: 'Er kwam wodka op tafel en het liep volledig uit de klauwen'

Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart hebben in hun podcast bij Ziggo Sport een opmerkelijk boekje opengedaan over het EK van 2012. Volgens de twee oud-internationals van liep een teamdiner destijgt dusdanig uit de hand dat er flessen sterke drank op tafel verschenen. De uit de klauwen gelopen avond zorgde voor een definitieve breuk in de sfeer binnen de toenmalige selectie van het Nederlands elftal.

In de podcast blikken de heren terug op het desastreus verlopen eindtoernooi in Polen en Oekraïne. Oranje verloor de openingswedstrijd met 0-1, ondanks een overwicht op het veld. "In 2012 speelden we tegen Denemarken, toen waren we fantastisch", blikt Sneijder terug op dat duel. "Die hadden we echt dik moeten winnen, maar we verloren en dat zorgde ervoor dat gelijk de bommetjes werden gegooid". De onrust nam toe, waarna toenmalig aanvoerder Mark van Bommel het initiatief nam voor een gezamenlijk etentje. Omdat de middenvelder de schoonzoon was van bondscoach Bert van Marwijk, vroeg hij aan Sneijder om toestemming te regelen bij de keuzeheer.

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Van Marwijk ging akkoord met het verzoek, maar legde de verantwoordelijkheid voor de avond wel nadrukkelijk bij Sneijder. Wat volgde was een bijeenkomst die totaal de verkeerde kant op ging. "Toen belandden er ook flessen wodka op tafel", vult Van der Vaart aan. Sneijder had naar eigen zeggen aanvankelijk niet door wat er gebeurde, maar zag de situatie snel verslechteren. "Ik heb daar echt mensen uit staan gaan halen, dat liep echt uit de klauwen", aldus de oud-prof. Een glas wijn bij de maaltijd was toegestaan, maar de grens werd volgens de spelers ruimschoots overschreden.

Volgens Sneijder was het kwaad op dat moment al geschied en wist de spelersgroep dat het toernooi bij voorbaat verloren was. "Toen wisten we wel: als dit bij de trainer terechtkomt zo meteen, dan is het klaar", stelt hij. "De sfeer was kapot, de bom was gebarsten en toen wisten we al: dat wordt hem niet meer". Het EK van 2012 staat inderdaad te boek als een toernooi vol interne onrust, waarbij eerder al melding werd gemaakt van ontevreden wisselspelers en een bijna-handgemeen tussen Van Bommel en Klaas-Jan Huntelaar. Nederland werd uiteindelijk zonder ook maar één punt te pakken uitgeschakeld in de groepsfase, waarna Van Marwijk eind juni 2012 zijn ontslag indiende.