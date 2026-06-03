Opmerkelijk: Hans Kraay junior passeert twee zeer grote namen in favoriete Oranje-opstelling

Hans Kraay junior heeft in zijn favoriete opstelling van het Nederlands elftal geen plaats voor twee Premier League-sterren. De analist zou zowel als niet opstellen bij de WK-ouverture van Oranje op 14 juni tegen Japan.

Kraay junior stelt op het YouTube-kanaal van ESPN zijn favoriete Oranje-elf samen. Daarin vallen twee dingen op: de analist zou Jurriën Timber en Ryan Gravenberch op de bank zetten ten faveure van Jan Paul van Hecke en Justin Kluivert.

“Ik zou centraal achterin voor Van Hecke gaan. Die heeft het hele seizoen gespeeld. Timber heeft een kwakkelseizoen gehad, dus eerst maar van Hecke”, zegt Kraay junior.

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Timber werd afgelopen seizoen landskampioen van Engeland met Arsenal en bereikte de finale van de Champions League, die uiteindelijk na strafschoppen verloren ging tegen Paris Saint-Germain. De rechtsback annex rechtercentrumverdediger speelde in alle competities 44 wedstrijden en kende lange tijd een ijzersterk seizoen.

Timber werd in maart echter teruggeworpen door een liesblessure en voerde vervolgens een strijd tegen de klok met het oog op het WK. De voormalig Ajacied lijkt echter net op tijd fit: hij speelde afgelopen zaterdag 54 minuten in de Champions League-finale tegen PSG en maakte een sterke indruk. De voorkeur van Kraay Junior gaat desondanks uit naar Van Hecke, die de afgelopen voetbaljaargang tot 40 duels in alle competities kwam voor Brighton & Hove Albion.

Op het middenveld zou Kraay Junior kiezen voor Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Justin Kluivert. Dat zou ten koste van Gravenberch gaan. De keuze van Kraay Junior mag verrassend genoemd worden, in het kader van zijn uitleg in het nadeel van Timber, daar Reijnders en Kluivert beiden een ‘kwakkelseizoen’ kenden.

Kluivert speelde in alle competities slechts 21 wedstrijden voor Bournemouth. Hij was vanaf januari liefst vier maanden uitgeschakeld vanwege een knieblessure en speelde daarna nog maar 31 minuten, verdeeld over 2 wedstrijden in de laatste 2 speelrondes van het Premier League-seizoen.

Reijnders kwam in alle competities 47 keer in actie namens Manchester City. Voor hem geldt echter dat hij in de gehele tweede seizoenshelft in de Premier League slechts driemaal basisspeler was.

De favoriete Oranje-opstelling van Hans Kraay junior: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van den Ven; De Jong, Reijnders, Kluivert; Gakpo, Depay, Malen.