Vrouw van Ronald Koeman grijpt in na persconferentie

Ronald Koeman is naar aanleiding van zijn persconferentie van vorige week aangesproken door zijn vrouw Bartina. Dat heeft de bondscoach tijdens een nieuw persmoment met de media bekendgemaakt.

Bartina Koeman keek vorige week naar de persconferentie van haar man, nadat hij de WK-selectie bekend had gemaakt. Daarbij viel haar iets op, waarover ze de bondscoach van het Nederlands elftal vervolgens aansprak.

"Mijn vrouw gaf me een boodschap mee", maakte Koeman dinsdagmiddag bekend op de persconferentie in aanloop naar het duel met Algerije. "Dat ik wat leuker moest zijn. Dat probeer ik", aldus Koeman.

Op diezelfde persconferentie maakte Koeman alvast twee basisspelers bekend voor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Bart Verbruggen staat onder de lat en Mats Wieffer speelt als rechtsback, aangezien Denzel Dumfries geschorst is.