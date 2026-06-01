Gebrande Summerville dolblij na oproep Koeman: ‘Er kwam zoveel emotie los’

1 juni 2026, 19:15
Summerville, Nederlands Elftal
Foto: © Imago
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Crysencio Summerville is de grote verrassing in de 26-koppige WK-selectie van Ronald Koeman. De 24-jarige buitenspeler van West Ham United had nog nooit bij de definitieve selectie gezeten, maar kreeg vlak voor het toernooi toch een uitnodiging. In gesprek met ESPN blikt de aanvaller dolblij terug op het emotionele keuzemoment en zijn weg naar Zeist.

"Of het een grote verrassing was? Toch wel, toch wel", opent een glunderende Summerville. "Het is altijd een jongensdroom om te worden opgenomen in een WK-selectie. De bondscoach kan natuurlijk kiezen, maar er mogen er maar 26 mee. Het was voor mij een verrassing omdat ik er natuurlijk nooit eerder bij heb gezeten, maar ik ben de trainer enorm dankbaar voor deze kans."

Blessureleed gooide bijna roet in het eten

Achter de schermen was Summerville al langer in beeld bij de KNVB. In maart van dit jaar leek zijn debuut er al te komen, tot het noodlot toesloeg. "We hebben weleens contact gehad tijdens het seizoen. In maart zou ik er eigenlijk al bij zitten, alleen raakte ik net voor de interlandbreak geblesseerd."

Op dat moment vreesde de oud-Feyenoorder even dat zijn WK-droom in duigen zou vallen. "Ja zeker, dat dacht ik wel. De trainer moet je natuurlijk zien, kijken of je in de groep past en hoe je qua spelstijl ligt. Gelukkig hebben ze een aantal wedstrijden van me gezien en wisten ze qua kwaliteiten wel wat ik kan. Bovendien ken ik veel jongens nog uit de jeugd, dus die aanpassing zit wel goed."

Het moment dat het verlossende telefoontje van Koeman kwam, zorgde voor een enorme ontlading in huize Summerville. "Ik was thuis met mijn familie toen we het doorkregen. We hebben het natuurlijk gevierd en we hebben gebeden. Er kwam zoveel emotie los, ook omdat ik dit seizoen veel blessures heb gehad. Dit was gewoon pure dankbaarheid naar God."

Geen Suriname, maar Oranje

In het verleden had Summerville ook de optie om voor Suriname uit te komen. Spijt van zijn keuze voor Nederland heeft hij echter niet. "Bij elke keuze die ik maak, denk ik heel goed na. Ik heb destijds gewoon eerlijk gecommuniceerd naar de Surinaamse bond dat ik voor het hoogst haalbare wil gaan in mijn carrière. Ik zag mezelf gewoon voor Oranje spelen. Dat is het."

Of hij nu op links of op rechts moet gaan spelen, maakt de West Ham-aanvaller weinig uit. "Ik kan beide posities. Bij West Ham speel ik veel op links, maar in mijn carrière ben ik op rechts begonnen.”

Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

