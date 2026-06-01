Dévy Rixaux: 'De details ga ik niet prijsgeven, maar dat is het het streven'

Dévy Rigaux is officieel begonnen aan zijn klus als technisch directeur bij Feyenoord en heeft daarbij direct zijn sportieve ambities uitgesproken. De Belg wil niet direct van de daken schreeuwen dat de Rotterdamse club kampioen moet worden, maar mikt wel op succes in De Kuip. Volgens de opvolger van Dennis te Kloese moet de huidige nummer twee van de Eredivisie een herkenbare en aanvallende speelstijl op de mat gaan leggen.

De kersverse beleidsbepaler heeft een duidelijke visie voor het elftal van hoofdtrainer Robin van Persie. "Feyenoord moet dominant voetbal streven", zo laat Rigaux optekenen. Hij houdt zijn exacte plannen nog even voor zich, maar is helder over de beoogde richting. "De details ga ik niet prijsgeven, maar dat is wel het het streven", aldus de directeur. Hij trekt daarbij een parallel met zijn vorige werkgever: "We willen kansen creëren en doelpunten maken, net als bij Club Brugge".

Bij zijn aantreden heeft Rigaux aangegeven dat de focus voor het komende seizoen primair ligt op planmatige ontwikkeling en continuïteit. Hoewel de landstitel niet als keiharde eis op tafel ligt, moet de formatie van Van Persie wel competitief voor de dag komen in zowel de nationale competitie als de groepsfase van de Champions League. Tijdens zijn lange dienstverband in België stond de datagedreven scoutingspecialist bekend om een voetbalfilosofie vol passie, energie en vuur. Deze specifieke elementen moeten nu ook in Rotterdam-Zuid zichtbaar worden.

Om deze aanvallende doelstellingen te realiseren, vormt Rigaux een nieuwe tweekoppige directie met algemeen directeur Robert Eenhoorn. De eerste prioriteit van de technische man is een grondige analyse van de huidige selectie en de technische staf. Ook wacht hem een grote opgave wat betreft de verkopen aangezien Feyenoord momenteel 43 spelers onder contract heeft staan.