Bizarre wending voor Reijnen na Slot-exit bij Liverpool: terugkeer bij Feyenoord onzeker

De trainerscarrière van Etienne Reijnen zit in een opmerkelijke spagaat na het ontslag van Arne Slot bij Liverpool. De assistent-trainer van Feyenoord leek juist op weg naar Engeland om opnieuw samen te werken met Slot, maar die plannen zijn volledig op losse schroeven komen te staan.

Reijnen had volgens diverse media al zijn jawoord gegeven aan Liverpool en was zelfs al bezig met zijn afscheid in Rotterdam. Zo zou hij zijn collega’s bij Feyenoord al hebben laten weten te vertrekken, in de verwachting dat hij Slot zou volgen naar de Premier League.

Die overstap leek lange tijd slechts een formaliteit, maar kwam abrupt tot stilstand toen Slot onverwacht werd ontslagen bij Liverpool. Daarmee viel ook de beoogde stafconstructie uiteen, waardoor Reijnen zonder nieuwe functie kwam te zitten.

De situatie wordt extra ingewikkeld doordat Feyenoord inmiddels al heeft doorgeschakeld. De Rotterdammers hebben Saïd Bakkati aangesteld als nieuwe assistent, waardoor een directe terugkeer van Reijnen in zijn oude rol niet meer vanzelfsprekend is.

Daarmee bevindt de trainer zich in een lastige positie: de stap naar Liverpool is van tafel, terwijl zijn oude plek bij Feyenoord al is ingevuld. Wat zijn volgende bestemming wordt, is voorlopig onduidelijk.