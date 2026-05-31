Live voetbal 1

Bizarre wending voor Reijnen na Slot-exit bij Liverpool: terugkeer bij Feyenoord onzeker

31 mei 2026, 12:51
Bizarre wending voor Reijnen na Slot-exit bij Liverpool: terugkeer bij Feyenoord onzeker
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De trainerscarrière van Etienne Reijnen zit in een opmerkelijke spagaat na het ontslag van Arne Slot bij Liverpool. De assistent-trainer van Feyenoord leek juist op weg naar Engeland om opnieuw samen te werken met Slot, maar die plannen zijn volledig op losse schroeven komen te staan.

Reijnen had volgens diverse media al zijn jawoord gegeven aan Liverpool en was zelfs al bezig met zijn afscheid in Rotterdam. Zo zou hij zijn collega’s bij Feyenoord al hebben laten weten te vertrekken, in de verwachting dat hij Slot zou volgen naar de Premier League.

Artikel gaat verder onder video

Die overstap leek lange tijd slechts een formaliteit, maar kwam abrupt tot stilstand toen Slot onverwacht werd ontslagen bij Liverpool. Daarmee viel ook de beoogde stafconstructie uiteen, waardoor Reijnen zonder nieuwe functie kwam te zitten.

De situatie wordt extra ingewikkeld doordat Feyenoord inmiddels al heeft doorgeschakeld. De Rotterdammers hebben Saïd Bakkati aangesteld als nieuwe assistent, waardoor een directe terugkeer van Reijnen in zijn oude rol niet meer vanzelfsprekend is.

Daarmee bevindt de trainer zich in een lastige positie: de stap naar Liverpool is van tafel, terwijl zijn oude plek bij Feyenoord al is ingevuld. Wat zijn volgende bestemming wordt, is voorlopig onduidelijk.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mohamed Salah

‘Salah onderneemt direct actie na ontslag Slot bij Liverpool’

  • Gisteren, 16:29
  • Gisteren, 16:29
  • 6
Liverpool-trainer Arne Slot

Arne Slot per direct weg bij Liverpool

  • Gisteren, 13:12
  • Gisteren, 13:12
  • 12
Dennis te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie

Te Kloese verbaast ESPN met handelswijze rond Borges: ‘Dit is toch jóuw functie?!’

  • zo 17 mei, 10:57
  • 17 mei 10:57
  • 14
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
956 Reacties
206 Dagen lid
2.708 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaat straks gewoon mee met Arne naar een andere Europese topclub om daar kampioen te worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
956 Reacties
206 Dagen lid
2.708 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaat straks gewoon mee met Arne naar een andere Europese topclub om daar kampioen te worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

E. Reijnen

E. Reijnen
Leeftijd: 39 jaar (5 apr. 1987)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws