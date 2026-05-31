Live voetbal 1

Mark van Bommel staat voor terugkeer als trainer met opmerkelijke klus

31 mei 2026, 11:51
Mark van Bommel
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Mark van Bommel kan zijn trainerscarrière mogelijk voortzetten in Egypte. Volgens La Gazzetta is de voormalig Oranje-international in beeld bij topclub Al-Ahly, waar al gesprekken mee gaande zouden zijn.

De Egyptische grootmacht ziet in Van Bommel een serieuze kandidaat om de trainerspositie in te vullen. Al-Ahly is de succesvolste club van het land met 45 landstitels en twaalf eindzeges in de Afrikaanse Champions League, al greep het de afgelopen twee seizoenen naast de nationale titel.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Italiaanse sportkrant verlopen de onderhandelingen inmiddels tussen beide partijen, maar is er nog geen akkoord bereikt. Van Bommel zou naar verluidt een salaris van ongeveer 4,5 miljoen dollar verlangen. De club wil uiterlijk dinsdag een beslissing nemen en heeft met Miguel Cardoso ook een alternatief achter de hand.

De mogelijke overstap zou een opvallende nieuwe stap zijn in de trainersloopbaan van Van Bommel. De 47-jarige trainer was eerder werkzaam bij PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp FC, waarmee hij in België grote successen boekte. Ook werd hij recent nog gelinkt aan Fenerbahçe.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mark van Bommel

Mark van Bommel
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (22 apr. 1977)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws