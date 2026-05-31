Mark van Bommel staat voor terugkeer als trainer met opmerkelijke klus

Mark van Bommel kan zijn trainerscarrière mogelijk voortzetten in Egypte. Volgens La Gazzetta is de voormalig Oranje-international in beeld bij topclub Al-Ahly, waar al gesprekken mee gaande zouden zijn.

De Egyptische grootmacht ziet in Van Bommel een serieuze kandidaat om de trainerspositie in te vullen. Al-Ahly is de succesvolste club van het land met 45 landstitels en twaalf eindzeges in de Afrikaanse Champions League, al greep het de afgelopen twee seizoenen naast de nationale titel.

Volgens de Italiaanse sportkrant verlopen de onderhandelingen inmiddels tussen beide partijen, maar is er nog geen akkoord bereikt. Van Bommel zou naar verluidt een salaris van ongeveer 4,5 miljoen dollar verlangen. De club wil uiterlijk dinsdag een beslissing nemen en heeft met Miguel Cardoso ook een alternatief achter de hand.

De mogelijke overstap zou een opvallende nieuwe stap zijn in de trainersloopbaan van Van Bommel. De 47-jarige trainer was eerder werkzaam bij PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp FC, waarmee hij in België grote successen boekte. Ook werd hij recent nog gelinkt aan Fenerbahçe.