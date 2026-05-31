Johan Derksen: ‘Ik vertel dit nooit, je moet er niet mee koketteren’

Johan Derksen is in een uitgebreid interview met Dagblad van het Noorden ongewoon openhartig over zijn rol in de Nederlandse televisiewereld, zijn inkomen en de drijfveren achter zijn werk bij Vandaag Inside. De analist staat bekend om zijn uitgesproken mening, maar legt ditmaal vooral de nadruk op de zakelijke kant van zijn carrière en de manier waarop hij omgaat met kritiek en geld.

Derksen geeft toe dat zijn werk op televisie niet voortkomt uit pure passie. “Ik vertel dit nooit, want je moet er niet mee koketteren, maar het is hoofdzakelijk hebzucht,” zegt hij eerlijk over zijn motivatie om nog altijd op televisie te verschijnen. Volgens de oud-voetballer is de financiële ongelijkheid binnen de televisiewereld groot. “Ik erger me aan de verhoudingen in de tv-wereld: camera- en geluidsmensen werken voor een cao-loon, maar als je in beeld bent, ga je met grote pakken geld naar huis,” aldus Derksen.

Toch plaatst hij direct een kanttekening bij het beeld dat hij afhankelijk zou zijn van dat inkomen. De analist benadrukt dat hij comfortabel kan leven zonder financiële druk. “Ik heb m’n hele leven gewerkt voor een journalisten-cao. Je kunt er goed van leven, maar rijk word je er niet van. Ik heb geen hypotheek meer en een aardig spaarcentje, maar als het geld voor het grijpen ligt, doe je het toch weer.”

Ook de maatschappelijke kritiek op zijn persoon laat hem koud. Derksen stelt dat hij zich bewust afsluit van reacties uit de buitenwereld. “Ik ben immuun voor reacties, zit niet en lees niks op social media. Het interesseert me geen reet,” zegt hij stellig. Volgens hem wordt er vaak geoordeeld zonder dat mensen het volledige programma hebben gezien.

Door de jaren heen is Derksen regelmatig onderwerp van discussie geweest door uitspraken in zijn programma. Zelf lijkt hij zich daar niet door te laten beïnvloeden. “Homofoob, seksist, racist, antisemiet, ik ben alles geweest,” zegt hij daarover. “Mensen roepen maar wat.” Ondanks alle ophef en kritiek blijft hij vasthouden aan zijn eigen houding en werkwijze. “Laat mij nou mezelf zijn en dan mogen mensen me een klootzak vinden of geniaal. Ik vind het allebei prima,” besluit hij.