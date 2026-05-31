Van Gaal doet schokkende onthulling over Noppert: 'Ik ben heel teleurgesteld in hem'

heeft tijdens de strafschoppenserie tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK 2022 zijn eigen plan getrokken, ondanks duidelijke instructies van de technische staf van Oranje. Dat blijkt uit een reconstructie van het NRC. Iets waar Louis van Gaal nog altijd 'heel teleurgesteld' in is.

Volgens die reconstructie had de bondscoach samen met keeperstrainer Frans Hoek en penalty-adviseur Peter Murphy een duidelijk plan uitgestippeld voor de strafschoppenserie. De doelmannen van Oranje kregen de opdracht om niet direct een hoek te kiezen, maar zo lang mogelijk te wachten en daarna pas te duiken.

Noppert voelde zich daar echter niet comfortabel bij en besloot kort voor de serie zijn eigen aanpak te kiezen. Hij week daarmee af van de afspraken, zonder dat vooraf te melden aan de staf. Van Gaal is daar, vier jaar later, nog altijd uitgesproken over. “Een speler hoeft het niet met me eens te zijn, maar dan moet hij het wel tegen me zeggen én het onderbouwen. Dan kan ik misschien best een keer meegaan. Maar meestal niet, moet ik zeggen,” aldus de voormalig bondscoach. “Als hij het in Qatar niet eens was met mijn plan, had hij dat toen tegen Frans Hoek moeten zeggen of naar mij moeten komen.”

Opvallend is dat Noppert geen strafschop wist te keren in de verloren serie, die door Argentinië met 4-3 werd gewonnen. Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten namens Oranje, waardoor de uitschakeling een feit werd. Noppert zelf zegt dat hij geen noodzaak zag om zijn keuze vooraf te bespreken. In een eerder gesprek met de NOS gaf hij al aan zijn beslissingen te baseren op eigen analyse van tegenstanders. “Ik heb op voorhand alle laatste tien, twintig penalty’s per speler bekeken en gezocht naar bepaalde patronen,” aldus de doelman.