Terugkeer naar Turkije lonkt voor Kaplan: Ajax zet in op definitief vertrek

31 mei 2026, 15:03
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Het lijkt erop dat Ahmetcan Kaplan zijn laatste wedstrijd voor Ajax mogelijk al heeft gespeeld. Volgens het Turkse medium Hürriyet is Trabzonspor in gesprek met de Amsterdammers over een definitieve terugkeer van de 23-jarige verdediger, die het afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor NEC.

Kaplan maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van ongeveer 9,5 miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Ajax. De Turkse verdediger werd destijds gezien als een investering voor de toekomst, maar slaagde er mede door blessureleed nooit in om een vaste waarde te worden in de Johan Cruijff ArenA.

Om meer speeltijd op te doen werd Kaplan afgelopen seizoen verhuurd aan NEC. In Nijmegen leefde de linkspoot op en groeide hij uit tot een vaste kracht in de defensie. De verdediger kwam tot dertig officiële wedstrijden en leverde een belangrijke bijdrage aan het sterke seizoen van de ploeg van Dick Schreuder, die zich wist te plaatsen voor Europees voetbal.

Ondanks zijn goede prestaties lijkt een terugkeer naar Ajax niet voor de hand te liggen. Volgens Hürriyet werkt Trabzonspor momenteel aan een definitieve transfer van de verdediger. De nummer drie van de Süper Lig zou bereid zijn om circa vier miljoen euro neer te leggen voor Kaplan, die in Turkije nog altijd een uitstekende reputatie geniet.

Wel zou er nog een obstakel zijn voordat een akkoord kan worden bereikt. Volgens de berichtgeving liggen de wensen van club en speler op financieel vlak nog uit elkaar. Trabzonspor zou een jaarsalaris van ruim anderhalf miljoen euro voor ogen hebben, terwijl Kaplan mikt op een bedrag dat richting de 2,5 miljoen euro gaat.

Voor Kaplan komt de transferperiode bovendien op een bijzonder moment. De verdediger maakt momenteel deel uit van de voorlopige WK-selectie van Turkije. Bondscoach Vincenzo Montella heeft hem opgenomen in een voorselectie van 35 spelers, waarvan er nog negen zullen afvallen voordat het wereldkampioenschap begint.

Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 23 jaar (16 jan. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
25
1
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Jong Ajax
3
2
2024/2025
Ajax
8
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

