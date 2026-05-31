Publiekslieveling kondigt vertrek bij AC Milan aan: ‘Tijd voor een nieuwe uitdaging’

31 mei 2026, 16:03
AC Milan
Foto: © Imago
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Rafael Leão heeft zijn vertrek bij AC Milan aangekondigd. De Portugese vleugelaanvaller bevestigde in een interview met Sport TV dat hij deze zomer openstaat voor een transfer, nadat de club uit Milaan naast Champions League-voetbal greep.

Leão kwam in 2019 over van LOSC Lille, dat destijds circa 25 miljoen euro ontving voor de aanvaller. In San Siro groeide hij in korte tijd uit tot een van de absolute smaakmakers van de ploeg. Het hoogtepunt volgde in 2022, toen hij een belangrijke rol speelde in het binnenhalen van de landstitel en zelf werd uitgeroepen tot speler van het seizoen in Italië.

In zijn toelichting laat Leão weten dat hij het gevoel heeft dat zijn periode in Milaan erop zit. “Ik denk dat ik AC Milan alles heb gegeven wat ik kon. Het is een club die me heeft geholpen te groeien en me in moeilijke momenten heeft gesteund,” aldus de aanvaller. “Ik ben blij dat ik mijn naam in de clubgeschiedenis heb kunnen schrijven, maar nu wil ik een nieuwe uitdaging aangaan.”

De 26-jarige Portugees benadrukt dat zijn focus eerst nog ligt op het nationale team en het aankomende WK. Pas daarna wil hij zijn toekomst bepalen. “Op dit moment is het WK het belangrijkste. Daarna zal ik kijken welke opties er zijn om op het hoogste niveau verder te gaan,” stelt hij.

Binnen AC Milan wordt met gemengde gevoelens gereageerd op het aangekondigde vertrek. Leão kende opnieuw een wisselvallig seizoen, waarin hij niet altijd zijn stempel kon drukken, maar blijft met 80 doelpunten in 291 wedstrijden wel een van de bepalende spelers van de afgelopen jaren.

Rafael Leão

Rafael Leão
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 26 jaar (10 jun. 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
29
9
2024/2025
Milan
34
8
2023/2024
Milan
34
9
2022/2023
Milan
35
15

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
3
Roma
38
28
73
4
Como
38
36
71
5
Milan
38
18
70
6
Juventus
38
27
69
7
Atalanta
38
15
59

