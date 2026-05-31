Dévy Rigaux heeft zijn eerste interview gegeven als technisch directeur van Feyenoord. De van Club Brugge overgekomen bestuurder heeft zin om aan de slag te gaan in De Kuip. Rigaux stelt zichzelf voor als ‘iemand met een heel duidelijke visie’ op transferbeleid en als iemand die graag de samenwerking opzoekt met collega’s.

Officieel is maandag zijn eerste werkdag, maar Rigaux verscheen zondag al voor de camera van Feyenoord ONE. "Het geeft een gevoel van trots en een gevoel van honger om straks met iedereen aan de slag te gaan”, blikt hij vooruit. “Dit is een prachtig complex dat veel voetbal ademt, dat veel passie heeft. En ik keek er ontzettend naar uit om hier straks de komende jaren mijn bijdrage te leveren."

Artikel gaat verder onder video

Rigaux, die dinsdag officieel werd binnengehaald, heeft ‘heel drukke’ weken achter de rug. “Ik had de absolute doelstelling om met Club Brugge kampioen te worden en die tweede ster te behalen. Dat was voor mij, als ik zou vertrekken, absoluut het doel. En ik heb daar dan ook van genoten. Uiteraard is het heel druk geweest, ook de laatste dagen met Feyenoord. En ik ben blij dat ik nu hier aan een nieuw avontuur kan beginnen."

"Dit was het perfecte moment. Heel veel mensen hebben me gestuurd dat het een vertrek was door de voordeur. En na zeventien jaar bij Club Brugge ben ik er ook heel trots op om voor het eerst een nieuwe uitdaging aan te gaan hier bij Feyenoord”, vervolgt hij.

Rigaux omschrijft zichzelf

De 38-jarige Belg wordt gevraagd om zichzelf te omschrijven. “Het is raar om over mezelf te zeggen, maar ik denk dat ik bekend sta als iemand met een heel duidelijke visie. Iemand die heel graag doelgericht wil werken in aankoop- en verkoopbeleid. Die daar ook altijd naar streeft om sportief succesvol te kunnen zijn, op een structurele en procesmatige manier. En dan vind ik het heel belangrijk dat je een persoonlijke klik kan maken met de jongens die je binnenhaalt en op die manier ook een heel gezonde kleedkamer kan samenstellen."

"Het is inderdaad een balans. Het is één van de moeilijkste zaken die er is”, stelt hij. “En dat is ook de uitdaging voor een technisch directeur. En zeker ook bij clubs als Feyenoord: om jongens die vertrekken heel goed te vervangen, om ook te kijken welke jongens vanuit de eigen jeugd kunnen doorstromen en natuurlijk alles eraan te doen om straks structureel succesvol te blijven."

"Ik heb de laatste dagen wel wat gesprekken gevoerd met mensen binnen de club. En ik voel dat er heel veel energie is en heel veel honger om straks een sportief goed seizoen te draaien”, aldus Rigaux, die het belangrijk vindt om experts om zich heen te verzamelen. “Het voetbal is de laatste jaren dermate geëvolueerd dat er steeds sneller beslissingen moeten worden genomen en dat er steeds meer informatie voorhanden is. Voetbal is een sport geworden waarin informatie mee beslissingen bepaalt.”

“Daarom vind ik het heel belangrijk dat mensen die expert zijn in hun domein die kennis kunnen aanreiken. Als je die kan samenleggen, dan kan je structureel betere beslissingen nemen. Dus voor mij is het belangrijk dat het een gebeuren is van verschillende mensen met kennis die input geven aan een beslissing. En uiteraard zal ik straks alle touwtjes samenleggen en beslissingen nemen”, legt Rigaux uit.

'Transfers buiten de window'

Rigaux vertelt verder dat hij bekend staat als iemand die ‘graag transfers doet buiten de transferperiode’. “Dus dat is een extra uitdaging nu, omdat ik best wel laat instap, aan de start van een nieuw seizoen, en dat er heel veel werk op de plank ligt. Maar ik kijk er gewoon naar uit om het samen met scouting en in teamverband aan te pakken. En ik ben er ook echt van overtuigd, uit de gesprekken die we gevoerd hebben, dat er al heel wat voorbereid is. Dus straks is het zaak om alles samen te leggen en besluiten te nemen."

Van de samenwerking met de nieuwe algemeen directeur Robert Eenhoorn heeft hij hoge verwachtingen. "Het is altijd fijn als een technisch directeur en een algemeen directeur elkaar kunnen versterken. En in de gesprekken die ik met Robert gevoerd heb, voel ik ook dat we elkaar kunnen aanvullen en dat we samen heel graag Feyenoord sterk willen maken. Ik kende Robert wel qua naam, niet persoonlijk. Ik heb de afgelopen weken kennis met hem gemaakt. En ik moet zeggen dat dit extra heeft bijgedragen aan het enthousiasme om deze uitdaging aan te gaan."

Rigaux reageert op fans

Rigaux reageert in het interview ook op de reacties van supporters. De interviewer legt hem voor dat online ‘veel positiviteit en enthousiasme’ te lezen is. "Ik werd natuurlijk gecharmeerd door het feit dat jullie ook heel positief erin staan. En ik wil straks ook op dat vlak dat vertrouwen terugbetalen aan iedereen. Dus ik zal er alles aan doen, elke dag, om Feyenoord straks opnieuw succesvol te maken en steeds beter te willen worden”, geeft Rigaux aan. “Ik kijk ernaar uit om iedereen te leren kennen. Om samen straks een succesvol en competitief elftal samen te stellen, of een kern samen te stellen. En om dan samen de Champions League in te gaan."