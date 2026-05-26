Feyenoord maakt komst Dévy Rigaux wereldkundig

Dévy Rigaux wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 38-jarige Belg komt over van Club Brugge en gaat maandag 1 juni aan de slag in De Kuip.

Dennis te Kloese vertrekt deze zomer bij Feyenoord, dus moesten de Rotterdammers op zoek naar een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe technisch directeur. Waar Robert Eenhoorn afgelopen weekend voor de eerste functie werd aangesteld, gaat Rigaux aan de slag als de nieuwe technische baas in De Kuip. Rigaux was sinds 2009 werkzaam bij Club Brugge, waar hij zich van jeugdtrainer heeft opgewerkt tot ‘director of football’.

Rigaux kijkt ernaar uit om te beginnen in Rotterdam. “Feyenoord is een fantastische club om bij aan de slag te gaan”, laat hij weten op de clubwebsite. “Er ligt in De Kuip een solide basis, de jeugdopleiding op Varkenoord puilt uit van het talent en op sportief vlak zijn er de nodige successen geboekt.” Rigaux noemt het een ‘eervolle taak’ door te gaan met de koers die in de afgelopen jaren is ingezet. “Dat is een schitterende uitdaging die ik met beide handen aanpak.”

De bestuurder stelt dat het hem pijn doet om Club Brugge te moeten verlaten. “maar ik kijk met ontzettend veel dankbaarheid en liefde terug op mijn tijd daar”, maakt hij duidelijk. “Ik heb alle schitterende facetten van Club mogen ervaren, er ontzettend veel geleerd en veel prijzen gepakt. Al die ervaringen neem ik nu mee naar Feyenoord. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

President-commissaris Toon van Bodegom is blij met de komst van Rigaux. “De zoektocht naar een technisch directeur is natuurlijk al geruime tijd bezig en als clubleiding hebben we diverse potentiële kandidaten bekeken en gesproken”, legt de voorzitter van de raad van commissarissen uit. “Door het vertrek van Dennis te Kloese en de naderende transferzomer was het uiteraard zaak om ook op deze positie door te pakken in het selectieproces.”

Van Bodegom vindt Rigaux ‘een van de meest geprezen technisch beleidsbepalers’ in Europa. “Bij Club Brugge heeft hij laten zien over een uitstekende neus te beschikken voor aanstormend talent. Hij deelt bovendien de visie die we bij Feyenoord voorstaan: dat de jeugdopleiding de levensader is van de club. We zijn er ook daarom van overtuigd dat Rigaux de juiste man is om het technische beleid verder te verfijnen en Feyenoord sportief naar nieuwe hoogten te stuwen.”