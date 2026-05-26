De transferzomer van Fortuna Sittard: gigantische opdracht voor Joris Mathijsen

Het seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan Fortuna Sittard, waar Joris Mathijsen de opdracht heeft om het verlies van de nodige creatieve spelers op te vangen.

Creativiteit verdwijnt uit de ploeg

Fortuna staat alweer voor een ingrijpende zomer. In Limburg dreigt een groot deel van de aanvallende creativiteit uit de selectie te verdwijnen. Kaj Sierhuis heeft zijn laatste wedstrijd in het geel-groen gespeeld, Mohamed Ihattaren aast op een transfer en ook huurlingen Lance Duijvestijn, Dimitrios Limnios en Neraysho Kasanwirjo keren terug naar hun clubs.

Na de nederlaag bij FC Utrecht bedankten de Fortuna-spelers voor de laatste keer dit seizoen het meegereisde publiek. Voor meerdere spelers voelde dat moment ook letterlijk als een afscheid. Vooral de spelers die dit seizoen het verschil maakten aan de bal, lijken uit Sittard te vertrekken.

Sierhuis werd met twaalf doelpunten de clubtopscorer en vertrekt nu transfervrij. Hij zou al persoonlijk akkoord zijn met FC Utrecht, terwijl ook FC Twente en NEC worden genoemd. "Ik houd in principe alles nog open. Het zou kunnen, maar ik weet dat ik opensta voor een avontuur in het buitenland. Dat hoeft niet per direct te zijn, maar ik zou het wel mooi vinden om in mijn carrière nog een avontuur in het buitenland mee te maken", zei de spits maandagavond tegen ESPN.

Ook Ihattaren lijkt Limburg achter zich te laten, ofschoon Fortuna eerder dit jaar de optie in zijn contract lichtte. De middenvelder was liefst zestien keer direct betrokken bij een doelpunt (zes goals, tien assists) en was van grote waarde in de cruciale fase richting lijfsbehoud. Vooral in februari en maart nam hij de ploeg bij de hand. Tegelijkertijd blijft er twijfel bestaan over zijn fysieke belastbaarheid. Alle partijen lijken open te staan voor een zomertransfer.

Daarnaast raakt Fortuna ook Duijvestijn kwijt. De huurling van Sparta bracht direct extra voetbal en balvastheid in de ploeg, maar vertrekt omdat er geen koopoptie werd opgenomen in de huurovereenkomst. Kasanwirjo speelde een half seizoen op huurbasis in Sittard en keert in principe terug naar Feyenoord.

Ook Limnios wordt uitgezwaaid. De Griek kende een moeizame start, maar leverde vanaf februari alsnog rendement met twee doelpunten en acht assists. Ook hij keert terug naar zijn eigen club, Panathinaikos. Halilovic lijkt eveneens te vertrekken. Zijn contract werd formeel aangezegd door Fortuna, nadat hij dit seizoen nauwelijks nog aan spelen toekwam.

Verder beschikken spelers als Shawn Adewoye, Daley Sinkgraven, Luka Tunjic, Paul Gladon, Nick Marsman, Hasip Korkmazyürek, Tristan Schenkhuizen en Niels Martens over een aflopend contract, waarvoor voor het eind van mei een besluit genomen moet worden.

Defensieve kern blijft intact

Waar de meeste creativiteit uit de selectie lijkt te verdwijnen, blijft een groot deel van de defensieve as intact.

Spelers als Justin Hubner, Jasper Dahlhaus, Syb van Ottele en Philip Brittijn beschikken over doorlopende contracten. Ook Iván Márquez en Ivo Pinto liggen nog vast. Toch kende Fortuna defensief een veel minder stabiel seizoen dan een jaar eerder. Slechts twee Eredivisie-clubs kregen meer doelpunten tegen dan de nummer elf.

Van Ottele beleefde een teleurstellend jaar na langdurig blessureleed. Márquez begon sterk, maar zakte na de winterstop ver terug en werd zelfs gepasseerd door zijn trainer. Dahlhaus liet bij vlagen zijn aanvallende potentie zien, maar bleef defensief kwetsbaar. Pinto bleef vooral belangrijk als leider binnen de groep, al beginnen de jaren zichtbaar te tellen.

Hubner gold juist als een van de positieve ontwikkelingen. De jonge verdediger maakte een duidelijke groei door in zijn eerste seizoen op profniveau. Brittijn maakte eveneens indruk in zijn eerste Eredivisiejaar, al leek het hoge tempo hem richting de winterstop op te breken.

Danny Buijs maakt zich geen zorgen

Buijs erkent in een interview met De Limburger dat Fortuna opnieuw voor een flinke renovatie staat, maar ziet geen reden voor onrust. “Er zijn genoeg spelers die voor Fortuna willen en kunnen voetballen. Er zijn altijd wel weer nieuwe mannen die opstaan. Na het vertrek van Zian Flemming kwam toch Kaj Sierhuis? En na Ronald Hamming kwam ook een nieuwe spits. Iedereen maakt het altijd heel ingewikkeld, maar het is simpel. Spelers gaan weg, nieuwe spelers staan op.”

Het staat dus vast dat Fortuna zelf ook de transfermarkt op gaat. Er ligt een grote opdracht voor de nieuwe technisch directeur Joris Mathijsen, die per 1 juni officieel in dienst treedt. Het moet nog blijken voor welke spelers een poging gedaan wordt. Vorige maand wist FR12 te melden dat Fabiano Rust, die een aflopend contract heeft bij Feyenoord, er goed op staat in Sittard. Verder is het qua geruchten rustig.

Buijs benadrukt in het interview welke mentaliteit hij verlangt van nieuwe spelers. “Ten eerste moet een speler heel graag voor Fortuna willen voetballen én hij moet zelfkritisch zijn. Als iemand die twee dingen heeft, rollen we de rode loper uit. Als iemand een van die twee niet heeft, moet hij niet naar onze club komen.”

Tegelijkertijd klinkt er ook kritiek richting de clubleiding. Volgens Buijs blijft het lastig bouwen aan een vaste kern zolang er intern veel wisselingen plaatsvinden. “Pas als er een visie vanuit de club is, kan je bouwen aan een geraamte van je elftal”, stelt hij. “Maar als er elk jaar zoveel wisselingen zijn binnen alle geledingen, bijvoorbeeld op directieniveau, is dat onmogelijk.”

Zelf lijkt Buijs ondanks interesse van andere clubs wel gewoon in Sittard te blijven. Eerder dit jaar sprak hij al uit dat hij ‘voor 99 procent zeker’ ook volgend seizoen trainer van Fortuna blijft. “Omdat dat is wat voor mij goed voelt.”

