zou volgens Jan Mulder zomaar een plek kunnen krijgen binnen de technische staf van Ajax als Jordi Cruijff de leiding krijgt over het sportieve beleid. De oud-voetballer is onder de indruk van de inzichten van de 34-jarige aanvaller en ziet meer in hem dan alleen zijn rol op het veld. Tijdens het programma Rondo op Ziggo Sport liet Mulder zich opvallend positief uit over een mogelijke toekomst van Berghuis naast de lijnen.

De discussie ontstond nadat Mulder een analyse had gehoord die hem zichtbaar aansprak. “Ik hoorde iemand praten over Ajax en dat was echt precies raak”, stelde de analist. “Ik zat echt met volle aandacht te kijken. Zou Jordi Cruijff er niet goed aan doen om Berghuis in zijn staf te halen? Wat hij zei was echt indrukwekkend. Hij legde precies de vinger op de zere plek”, klonk het enthousiast.

Volgens Mulder is Berghuis niet alleen als speler van waarde voor Ajax, maar zou hij ook in een andere rol kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de club. “Je kunt hem eigenlijk zo in de staf zetten”, aldus de oud-voetballer.

Twijfel bij Boulahrouz over snelle stap

Niet iedereen deelt dat optimisme. Khalid Boulahrouz vindt het idee om Berghuis direct richting een stafrol te schuiven voorbarig. Volgens hem heeft de aanvaller juist op het veld nog genoeg te brengen, zeker op momenten dat hij fit is.

“Ik zou hem er nog wel even bij houden”, gaf Boulahrouz aan. “Toen hij weer fit werd, kreeg je toch het idee dat er meer structuur in het aanvalsspel van Ajax kwam. Hij brengt rust, kan iemand diep sturen en zorgt ervoor dat het spel beter doorloopt. Dat mis je soms bij Ajax in de voorhoede.”