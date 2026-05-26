Live voetbal

Steven Berghuis in verband gebracht met rol in technische staf Ajax

26 mei 2026, 11:27
Steven Berghuis
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Steven Berghuis zou volgens Jan Mulder zomaar een plek kunnen krijgen binnen de technische staf van Ajax als Jordi Cruijff de leiding krijgt over het sportieve beleid. De oud-voetballer is onder de indruk van de inzichten van de 34-jarige aanvaller en ziet meer in hem dan alleen zijn rol op het veld. Tijdens het programma Rondo op Ziggo Sport liet Mulder zich opvallend positief uit over een mogelijke toekomst van Berghuis naast de lijnen.

De discussie ontstond nadat Mulder een analyse had gehoord die hem zichtbaar aansprak. “Ik hoorde iemand praten over Ajax en dat was echt precies raak”, stelde de analist. “Ik zat echt met volle aandacht te kijken. Zou Jordi Cruijff er niet goed aan doen om Berghuis in zijn staf te halen? Wat hij zei was echt indrukwekkend. Hij legde precies de vinger op de zere plek”, klonk het enthousiast.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Mulder is Berghuis niet alleen als speler van waarde voor Ajax, maar zou hij ook in een andere rol kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de club. “Je kunt hem eigenlijk zo in de staf zetten”, aldus de oud-voetballer.

Twijfel bij Boulahrouz over snelle stap

Niet iedereen deelt dat optimisme. Khalid Boulahrouz vindt het idee om Berghuis direct richting een stafrol te schuiven voorbarig. Volgens hem heeft de aanvaller juist op het veld nog genoeg te brengen, zeker op momenten dat hij fit is.

“Ik zou hem er nog wel even bij houden”, gaf Boulahrouz aan. “Toen hij weer fit werd, kreeg je toch het idee dat er meer structuur in het aanvalsspel van Ajax kwam. Hij brengt rust, kan iemand diep sturen en zorgt ervoor dat het spel beter doorloopt. Dat mis je soms bij Ajax in de voorhoede.”

➡️ Meer over Berghuis

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • vr 22 mei, 07:50
  • 22 mei 07:50
  • 19
Davy Klaassen viert de 1-0 bij Ajax - FC Utrecht

Ajax gaat alsnog Europa in

  • zo 24 mei, 15:10
  • 24 mei 15:10
  • 11
Ajax-fans in Volendam

Ajax-fans zingen walgelijk spreekkoor richting FC Utrecht

  • zo 24 mei, 12:45
  • 24 mei 12:45
  • 8
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

thetruth
117 Reacties
1.137 Dagen lid
725 Likes
thetruth
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Berghuis in technische staf Ajax, zou een wereld zet zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

thetruth
117 Reacties
1.137 Dagen lid
725 Likes
thetruth
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Berghuis in technische staf Ajax, zou een wereld zet zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
4
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws