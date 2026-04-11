Live voetbal

Cristian Willaert verbaasd door uitspraken van Steven Berghuis na Heracles - Ajax

11 april 2026, 23:15
Steven Berghuis Heracles Almelo Ajax
Foto: © ESPN
3 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Ajax revancheerde zich zaterdagavond met een 0-3 zege bij Heracles Almelo van het 1-2 verlies van vorige week tegen FC Twente. Steven Berghuis blonk met twee doelpunten uit bij de Amsterdammers en staat na afloop van het duel relatief tevreden voor de camera van ESPN.

“Hoe goed was Ajax vandaag, Steven?”, luidt de openingsvraag van verslaggever Cristian Willaert. Berghuis kijkt vertwijfeld en antwoordt: “Gewoon oké. Oké. We hebben goed gereageerd na vorige week. We hebben de punten hard nodig, dus dit is belangrijk.”

Het antwoord van Berghuis verbaast Willaert enigszins. “Gewoon oké... Ik vind het toch een beetje zuinigjes wat je zegt”, stelt de verslaggever.

Artikel gaat verder onder video

Berghuis haalt zijn schouders op. “Ja, het is maar waar je de lat legt natuurlijk. Je wil meer, je wil beter. Maar ik ben hartstikke blij, hè. We hebben goede dingen laten zien. Op naar volgende week”, reageert de routinier. Ajax heeft volgende week overigens vrijaf vanwege de bekerfinale tussen AZ en NEC. De Amsterdammers komen op 25 april weer in actie, uit tegen NAC Breda.

Willaert vraagt Berghuis vervolgens ‘wat de details zijn waar hij op let om een oordeel te vellen’. “Voor deze wedstrijd? Je houden aan je game plan, structuur houden, goed aan de bal zijn. We hadden denk ik ook wat meer body met Ko (Itakura, red.) in de duels met Zeefuik. Daarin kwamen we weinig in de problemen, op de laatste fase een beetje na.”

Analist Marciano Vink reageert in de studio van ESPN op de woorden van Berghuis: “Over het algemeen is hij vrij eerlijk in wat hij vindt. Wat hij ook terecht zegt en dat is allesomvattend: het is waar je de lat legt. Dat vond ik het mooiste van het hele interview. Het was gewoon oké, zo was het ook.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
3 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
83 Reacties
25 Dagen lid
37 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan ben ik weer verbaasd waarom Willeart verbaasd is 😂

CG
3.345 Reacties
992 Dagen lid
13.816 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Just Me Die vindt ik toch al vaak vreemd. Het is niet anders!!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
856 Reacties
1.293 Dagen lid
5.247 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gewoon een degelijjke overwinning.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
83 Reacties
25 Dagen lid
37 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan ben ik weer verbaasd waarom Willeart verbaasd is 😂

CG
3.345 Reacties
992 Dagen lid
13.816 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Just Me Die vindt ik toch al vaak vreemd. Het is niet anders!!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
856 Reacties
1.293 Dagen lid
5.247 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gewoon een degelijjke overwinning.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
2
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws