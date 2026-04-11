Ajax revancheerde zich zaterdagavond met een 0-3 zege bij Heracles Almelo van het 1-2 verlies van vorige week tegen FC Twente. blonk met twee doelpunten uit bij de Amsterdammers en staat na afloop van het duel relatief tevreden voor de camera van ESPN.

“Hoe goed was Ajax vandaag, Steven?”, luidt de openingsvraag van verslaggever Cristian Willaert. Berghuis kijkt vertwijfeld en antwoordt: “Gewoon oké. Oké. We hebben goed gereageerd na vorige week. We hebben de punten hard nodig, dus dit is belangrijk.”

Het antwoord van Berghuis verbaast Willaert enigszins. “Gewoon oké... Ik vind het toch een beetje zuinigjes wat je zegt”, stelt de verslaggever.

Berghuis haalt zijn schouders op. “Ja, het is maar waar je de lat legt natuurlijk. Je wil meer, je wil beter. Maar ik ben hartstikke blij, hè. We hebben goede dingen laten zien. Op naar volgende week”, reageert de routinier. Ajax heeft volgende week overigens vrijaf vanwege de bekerfinale tussen AZ en NEC. De Amsterdammers komen op 25 april weer in actie, uit tegen NAC Breda.

Willaert vraagt Berghuis vervolgens ‘wat de details zijn waar hij op let om een oordeel te vellen’. “Voor deze wedstrijd? Je houden aan je game plan, structuur houden, goed aan de bal zijn. We hadden denk ik ook wat meer body met Ko (Itakura, red.) in de duels met Zeefuik. Daarin kwamen we weinig in de problemen, op de laatste fase een beetje na.”

Analist Marciano Vink reageert in de studio van ESPN op de woorden van Berghuis: “Over het algemeen is hij vrij eerlijk in wat hij vindt. Wat hij ook terecht zegt en dat is allesomvattend: het is waar je de lat legt. Dat vond ik het mooiste van het hele interview. Het was gewoon oké, zo was het ook.”