Een opmerkelijk moment zaterdagavond in de eerste helft van Heracles Almelo – Ajax. kreeg het na een klein halfuur aan de stok met en stak dreigend zijn vinger op naar de spits van Ajax.

Heracles begon zaterdagavond vol goede moed aan de thuiswedstrijd tegen Ajax, maar al snel nam het chagrijn de overhand bij de hekkensluiter van de Eredivisie. Ajax kwam na zestien minuten voetballen op voorsprong via Mika Godts en een minuut later volgde ook de 0-2 van Steven Berghuis.

De twee doelpunten van Ajax zorgden onmiddellijk voor een bedrukte sfeer in het Asito Stadion. Zo zongen de supporters van Heracles ‘Toussaint rot op’ vanaf de tribunes, gericht aan algemeen directeur Rob Toussaint van de Almeloërs.

Ook op het veld liepen de frustraties hoog op bij de spelers van Heracles. Tekenend was de uitbarsting van Zeefuik in de 28ste minuut van de wedstrijd. De spits van Heracles verdedigde Weghorst bij een hoekschop van Ajax en werd daarbij aan het shirt getrokken door de Ajax-spits.

Zeefuik was daar niet van gediend en pakte het shirt van Weghorst vervolgens stevig beet. Weghorst duwde Zeefuik vervolgens van zich, waarna de spits van Heracles dreigend zijn vinger opstak. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof gaf beiden vervolgens een standje, alvorens het duel kon worden hervat.