Live voetbal 1

Lequincio Zeefuik is woedend en loopt dreigend op Wout Weghorst af

11 april 2026, 21:41
Lequincio Zeefuik Wout Weghorst Heracles Almelo - Ajax
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een opmerkelijk moment zaterdagavond in de eerste helft van Heracles AlmeloAjax. Lequincio Zeefuik kreeg het na een klein halfuur aan de stok met Wout Weghorst en stak dreigend zijn vinger op naar de spits van Ajax.

Volg Heracles Almelo - Ajax hier in ons liveblog!

Heracles begon zaterdagavond vol goede moed aan de thuiswedstrijd tegen Ajax, maar al snel nam het chagrijn de overhand bij de hekkensluiter van de Eredivisie. Ajax kwam na zestien minuten voetballen op voorsprong via Mika Godts en een minuut later volgde ook de 0-2 van Steven Berghuis.

Artikel gaat verder onder video

De twee doelpunten van Ajax zorgden onmiddellijk voor een bedrukte sfeer in het Asito Stadion. Zo zongen de supporters van Heracles ‘Toussaint rot op’ vanaf de tribunes, gericht aan algemeen directeur Rob Toussaint van de Almeloërs.

Ook op het veld liepen de frustraties hoog op bij de spelers van Heracles. Tekenend was de uitbarsting van Zeefuik in de 28ste minuut van de wedstrijd. De spits van Heracles verdedigde Weghorst bij een hoekschop van Ajax en werd daarbij aan het shirt getrokken door de Ajax-spits.

Zeefuik was daar niet van gediend en pakte het shirt van Weghorst vervolgens stevig beet. Weghorst duwde Zeefuik vervolgens van zich, waarna de spits van Heracles dreigend zijn vinger opstak. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof gaf beiden vervolgens een standje, alvorens het duel kon worden hervat.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

Amourricho van Axel Dongen bij sc Heerenveen

Noodlot slaat weer toe voor Van Axel Dongen: 'De boze buitenwereld vindt daar ook wat van'

0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
23
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws