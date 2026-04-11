Ajax dolgelukkig na zege Ipswich Town: 8 miljoen euro lonkt door Akpom

11 april 2026, 15:48
Joel Lara Jordi Cruijff Marijn Beuker
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ipswich Town heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Premier League. De Engelse ploeg won met 0-2 van Norwich City en klom zodoende naar plek twee. Ajax volgt de verrichtingen van Ipswich nauwlettend, aangezien Chuba Akpom de Amsterdammers zomaar eens een miljoenenbedrag kan opleveren.

Ipswich degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau van Engeland, maar maakt een goede kans om direct weer terug te keren. Met nog zes wedstrijden voor de boeg staat de ploeg van Kieran McKenna op plek twee, de rangschikking die aan het einde van het seizoen recht geeft op promotie. Naaste belager Millwall heeft twee punten minder, met nog slechts vier duels tot het einde van het seizoen.

Clausule Chuba Akpom en Ipswich

In Amsterdam wordt Ipswich al het hele seizoen in de gaten gehouden. Dat heeft te maken met de huurdeal van Akpom. Ajax leent de spits dit jaar uit aan Ipswich, dat bij promotie een verplichte koopoptie van acht miljoen euro moet lichten. Mocht de Engelse voetbalclub niet promoveren, keert Akpom terug naar Ajax en ontvangt Ajax geen cent.

Bij Ipswich Town zal men ongetwijfeld minder blij zijn met deze constructie. Akpom kent een teleurstellend seizoen en maakte pas twee doelpunten in de competitie. Bovendien moet de dertigjarige aanvaller het doen met korte invalbeurten.

dilima1966
3.432 Reacties
1.034 Dagen lid
16.924 Likes
dilima1966
Weer een speler Chuba Akpom die voor Zowat 15 miljoen is gehaald en voor de helft weer weg gaan ajax betaalde nu ook de grootste van zijn salaris

Jagerman
117 Reacties
110 Dagen lid
145 Likes
Jagerman
Hoe lang is het geleden dat ze spelers verkochten voor 100 miljoen? Nu zijn ze al blij dat ze door een huurafspraak nog een aantal miljoenen krijgen voor een speler die ook elders niet voldoet......

Chuba Akpom

Team: Ipswich
Leeftijd: 30 jaar (9 okt. 1995)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ipswich
27
2
2024/2025
Lille
14
3
2024/2025
Ajax
16
3
2023/2024
Ajax
25
11

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

