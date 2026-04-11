Ipswich Town heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Premier League. De Engelse ploeg won met 0-2 van Norwich City en klom zodoende naar plek twee. Ajax volgt de verrichtingen van Ipswich nauwlettend, aangezien de Amsterdammers zomaar eens een miljoenenbedrag kan opleveren.

Ipswich degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau van Engeland, maar maakt een goede kans om direct weer terug te keren. Met nog zes wedstrijden voor de boeg staat de ploeg van Kieran McKenna op plek twee, de rangschikking die aan het einde van het seizoen recht geeft op promotie. Naaste belager Millwall heeft twee punten minder, met nog slechts vier duels tot het einde van het seizoen.

Clausule Chuba Akpom en Ipswich

In Amsterdam wordt Ipswich al het hele seizoen in de gaten gehouden. Dat heeft te maken met de huurdeal van Akpom. Ajax leent de spits dit jaar uit aan Ipswich, dat bij promotie een verplichte koopoptie van acht miljoen euro moet lichten. Mocht de Engelse voetbalclub niet promoveren, keert Akpom terug naar Ajax en ontvangt Ajax geen cent.

Bij Ipswich Town zal men ongetwijfeld minder blij zijn met deze constructie. Akpom kent een teleurstellend seizoen en maakte pas twee doelpunten in de competitie. Bovendien moet de dertigjarige aanvaller het doen met korte invalbeurten.