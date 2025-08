Akpom hakt knoop door over toekomst en moet Ajax teleurstellen

gaat de overstap maken naar Ipswich Town, zo weet Voetbal International. Hoewel Birmingham City de aanvaller wilde kopen, heeft de Engelsman zelf aangegeven per se op huurbasis naar Ipswich te willen. Daar heeft Ajax mee ingestemd.

De soap rondom de toekomst van Akpom lijkt nu echt voorbij te zijn. De Engelsman, die een jaarloon van vijf miljoen euro opstrijkt bij Ajax, leek afgelopen weekend hard op weg naar Birmingham City, dat hem wilde huren met optie tot koop. Op het laatste moment probeerde Middlesbrough de transfer te kapen, maar de voorkeur van Akpom ging uit naar Birmingham. Vlak voor zijn medische keuring meldde ook Ipswich zich voor Akpom. Terwijl de degradant en Ajax rond waren over een huurtransfer, meldde Birmingham zich opnieuw om Akpom definitief in te lijven.

Ajax wil de banneling graag definitief van de hand doen, maar Akpom heeft de Amsterdammers daarin teleurgesteld. De Engelsman heeft namelijk laten weten dat hij enkel en alleen naar Ipswich wil vertrekken. Die club heeft hem inmiddels al medisch gekeurd, waardoor de transfer er nu echt van lijkt te gaan komen.

Hoewel het dus om een huurdeal gaat, is de kans aanwezig dat Ajax komende zomer definitief afscheid neemt van Akpom. VI weet namelijk dat er een verplichte koopoptie is opgenomen in de huurdeal, die geldt als Ipswich weet te promoveren. In dat geval mag de penningmeester van Ajax een bedrag van acht miljoen euro bijschrijven. Als een van de degradanten uit de Premier League van afgelopen seizoen, geldt Ipswich als een van de favorieten om weer te promoveren.