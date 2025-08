Kraay maakt zich grote zorgen om Ajax-aanwinst Gloukh

Hans Kraay junior kan niet wachten om aan het werk te zien bij Ajax, stelt hij in zijn column bij Voetbal International. Waar de analist zeer enthousiast is over de aanwinst van de Amsterdammers, ziet hij ook een punt van zorg: Gloukh laat verdedigend wel eens steken vallen.

Ajax nam Gloukh vorige week over van Red Bull Salzburg. De Amsterdammers legden de Israëliër voor vijf seizoenen vast en betalen een bedrag van 14,75 miljoen euro exclusief bonussen aan de Oostenrijkse topclub. Daarmee heeft de nummer twee van Nederland de gewenste creatieveling voor het middenveld eindelijk in huis gehaald.

Kraay geeft in zijn column aan erg enthousiast te zijn over deze aankoop van Ajax. “Een speler met een hele mooie techniek, een goede pass, heeft een ondeugende steek, mooie dribbel, tweebenig, behoorlijk schot, maakt goals, afgelopen seizoen tien doelpunten en vijf assists, én… maar…” De oud-verdediger legt vervolgens uit welk element in het spel van Gloukh hij zich zorgen om maakt.

“De nieuwe nummer 10 van Ajax speelde bij Red Bull Salzburg heel vaak aan de linkerkant. Hij was daar regelmatig de hangende linksbuiten, dat vonden ze daar veiliger omdat hij verdedigend nogal eens wat laat liggen”, stelt de analist. “Hij zal toch absoluut moeten wennen aan het feit dat hij bij Ajax gehaald is als nummer 10, en daar het verschil zal moeten maken. Want hangend op links, dat gaat Ajax niet doen.”