Live voetbal 4

Krabbendam ontsteld bij Vandaag Inside: 'Alsof het huis van Van Persie in brand staat en hij het lekker warm vindt'

Krabbendam VI
Foto: © Talpa
2 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
20 december 2025, 18:34

Martijn Krabbendam verbaast zich in Vandaag Inside over de positieve reacties waar Feyenoord-trainer Robin van Persie steeds mee komt na wedstrijden en op persconferenties. De coach verliest de laatste tijd veel, maar blijft lovend over zijn eigen werkwijze.

Feyenoord verloor acht van de laatste elf wedstrijden en heeft met Twente-thuis nog een lastige wedstrijd voor de boeg, voordat de winterstop begint. Toch zal de coach in crisis nog niet worden ontslagen. "Voorlopig de positie van Van Persie nog wel houdbaar. De directeur (Dennis te Kloese, red.) is namelijk naar Mexico, die is op vakantie. Als de directeur weg is, kan hij moeilijk een appje sturen met: 'Robin, je bent geen trainer meer.'"

Artikel gaat verder onder video

"Van Persie is juist heel tevreden over hoe het gaat, hoe zijn werkwijze is", verbaast Krabbendam zich. "Je hebt niet het idee alsof het een trainer is die onder druk staat. Krabbendam vindt dat maar vreemde uitspraken. "Het is alsof zijn huis in brand staat, maar hij het lekker warm vindt." Hélène Hendriks sluit zich niet helemaal aan bij die opinie. "Hij trekt ook regelmatig het boetekleed aan", zegt de Talpa-ster, die niet echt bijval krijgt van Krabbendam. "Dat was één keer."

Slecht personeelsbeleid Te Kloese

Johan Derksen geeft juist een sneer aan directeur Te Kloese. "Hij heeft die Deen (Brian Priske, red.) aangesteld en als hij naar Heerenveen had gebeld om te informeren naar de trainer Van Persie, had hij hem ook niet genomen. Gewoon slecht personeelsbeleid. Hij (Van Persie, red.) had nog nergens laten zien dat hij een goede trainer was." De Snor vindt het verder ook gevaarlijk dat de trainer van Feyenoord steeds zijn eigen zoon erin gooit.

Feyenoord krijgt dit seizoen ook veel doelpunten tegen in het laatste kwartier van de wedstrijd. "Dan zou je kunnen denken dat de scherpte ontbreekt", stelt Krabbendam. "De fitheid en de energie die er onder Slot altijd waren, zie je nu niet."

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Luciano Valente

'Real Madrid op tribune voor Luciano Valente, Feyenoord wil contract nú al openbreken'

  • Gisteren, 22:10
  • Gisteren, 22:10
Robin van Persie in gesprek met boze Feyenoord-fans

Kieft: 'Thuiswedstrijd voor Feyenoord-spelers eerder nadeel dan voordeel'

  • Gisteren, 19:54
  • Gisteren, 19:54
Jaden Slory van Feyenoord

'Feyenoord en Sparta akkoord over huurtransfer Jaden Slory'

  • Gisteren, 18:20
  • Gisteren, 18:20
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
388 Reacties
34 Dagen lid
1.325 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Die krabbendam heeft wel humor. We zullen het maar niet als kritiek zien anders komt hij de kuip niet meer in. Maar krabbendam ziet het verkeerd. Iedereen is positief over van persie. Bovendien speelt het team zo sterk als nooit tevoren. Ze hadden natuurlijk al die wedstrijden moeten winnen want ze waren veel en veel beter. Laten we niet teveel zeuren over die kleine details zoals geen landskampioen, geen beker, geen Europa league. Feijenoord is gewoon fantastisch bezig en iedereen is het hier mee eens volgens van Persie. Dus van mijn kant kan ik alleen maar van persie aanmoedigen om vooral zo door te gaan.

ERIMIR
4.175 Reacties
531 Dagen lid
39.123 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat zelfs zo goed dat te Kloese alvast naar Mexico is gegaan om waarschijnlijk daar de Kerstdagen door te brengen. Het zijn allemaal wel warme gedachten in deze koude donkere dagen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
388 Reacties
34 Dagen lid
1.325 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Die krabbendam heeft wel humor. We zullen het maar niet als kritiek zien anders komt hij de kuip niet meer in. Maar krabbendam ziet het verkeerd. Iedereen is positief over van persie. Bovendien speelt het team zo sterk als nooit tevoren. Ze hadden natuurlijk al die wedstrijden moeten winnen want ze waren veel en veel beter. Laten we niet teveel zeuren over die kleine details zoals geen landskampioen, geen beker, geen Europa league. Feijenoord is gewoon fantastisch bezig en iedereen is het hier mee eens volgens van Persie. Dus van mijn kant kan ik alleen maar van persie aanmoedigen om vooral zo door te gaan.

ERIMIR
4.175 Reacties
531 Dagen lid
39.123 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat zelfs zo goed dat te Kloese alvast naar Mexico is gegaan om waarschijnlijk daar de Kerstdagen door te brengen. Het zijn allemaal wel warme gedachten in deze koude donkere dagen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel