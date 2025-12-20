Martijn Krabbendam verbaast zich in Vandaag Inside over de positieve reacties waar Feyenoord-trainer Robin van Persie steeds mee komt na wedstrijden en op persconferenties. De coach verliest de laatste tijd veel, maar blijft lovend over zijn eigen werkwijze.

Feyenoord verloor acht van de laatste elf wedstrijden en heeft met Twente-thuis nog een lastige wedstrijd voor de boeg, voordat de winterstop begint. Toch zal de coach in crisis nog niet worden ontslagen. "Voorlopig de positie van Van Persie nog wel houdbaar. De directeur (Dennis te Kloese, red.) is namelijk naar Mexico, die is op vakantie. Als de directeur weg is, kan hij moeilijk een appje sturen met: 'Robin, je bent geen trainer meer.'"

"Van Persie is juist heel tevreden over hoe het gaat, hoe zijn werkwijze is", verbaast Krabbendam zich. "Je hebt niet het idee alsof het een trainer is die onder druk staat. Krabbendam vindt dat maar vreemde uitspraken. "Het is alsof zijn huis in brand staat, maar hij het lekker warm vindt." Hélène Hendriks sluit zich niet helemaal aan bij die opinie. "Hij trekt ook regelmatig het boetekleed aan", zegt de Talpa-ster, die niet echt bijval krijgt van Krabbendam. "Dat was één keer."

Slecht personeelsbeleid Te Kloese

Johan Derksen geeft juist een sneer aan directeur Te Kloese. "Hij heeft die Deen (Brian Priske, red.) aangesteld en als hij naar Heerenveen had gebeld om te informeren naar de trainer Van Persie, had hij hem ook niet genomen. Gewoon slecht personeelsbeleid. Hij (Van Persie, red.) had nog nergens laten zien dat hij een goede trainer was." De Snor vindt het verder ook gevaarlijk dat de trainer van Feyenoord steeds zijn eigen zoon erin gooit.

Feyenoord krijgt dit seizoen ook veel doelpunten tegen in het laatste kwartier van de wedstrijd. "Dan zou je kunnen denken dat de scherpte ontbreekt", stelt Krabbendam. "De fitheid en de energie die er onder Slot altijd waren, zie je nu niet."