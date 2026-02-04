Jan Boskamp schept in een interview met de Belgische krant Het Belang van Limburg duidelijkheid over zijn gezondheidssituatie. De 77-jarige analist heeft te kampen met spierreuma, zo onthult hij in een openhartig gesprek. Inmiddels is hij meer dan veertig kilo afgevallen en hoopt hij 'zo snel als het lukt' weer naar De Kuip te kunnen voor een wedstrijd van zijn geliefde Feyenoord.

De afgelopen maanden verdween Boskamp van de Belgische televisie, waar hij regelmatig aanschuift als analist. Daarnaast werd ook zijn goed beluisterde podcast Boskamp en kleine Gijp, die hij maakt met Nicky van der Gijp, stilgelegd. Enkel zijn column voor Het Belang van Limburg bleef wekelijks verschijnen. Van der Gijp kwam medio januari nog wel met een positieve update over het Feyenoord-icoon, maar wat Boskamp nou precies mankeerde liet hij daarbij in het midden.

Boskamp: 'Ik was net een dood vogeltje'

Boskamp laat weten dat eind december spierreuma bij hem is vastgesteld. "Een aandoening die zorgt voor aanhoudende spier- en gewrichtspijn, stijfheid en vermoeidheid. Dat in combinatie met een prostaatprobleem - waar hij intussen aan werd geopereerd - maakt dat Boskamp zware maanden achter de rug heeft", schrijft bovengenoemde krant. Boskamp vertelt: "Ik heb in totaal vijf weken in het ziekenhuis gelegen en ben veertig kilo kwijtgespeeld. Een maand geleden lag ik nog op apegapen. Ik was net een dood vogeltje."

'Nu heb ik zo'n klotekarretje, het ziet er niet uit maar is beter dan een rolstoel'

Dankzij de goede zorgen van het ziekenhuispersoneel is Boskamp inmiddels weer thuis, waar zijn vrouw Lydia en zijn kinderen de zorg voor hem over hebben genomen. Boskamp heeft nog een lange weg te gaan, maar: "In vergelijking met een maand geleden voel ik me nu wel kiplekker. Niet dat ik huppelend door het huis loop, maar ik kan tenminste weer de trap op." Dat is een enorme verbetering ten opzichte van een aantal weken eerder: "Toen lag ik nog plat van alle medicatie. Ik sliep hele dagen door en had zelfs niet de kracht om een lepel vast te houden. Laat staan om een blokkie om te doen. Nu heb ik zo’n klotekarretje om op te steunen tijdens het wandelen. Het ziet er niet uit, maar het is beter dan een rolstoel."

'Ik werd stapelgek en liep vaak tegen de muren op'

Boskamp is door alle perikelen meer dan veertig kilo afgevallen. Hij geeft daarbij aan dat het ook mentaal zwaar was om een half jaar lang nauwelijks buiten te komen. "Ik werd stapelgek van altijd binnen te zitten en liep vaak tegen de muren op. Gelukkig was er dat vierkante ding daar", zegt hij wijzend naar zijn televisie." Ik volgde alles: voetbal, wielrennen, veldrijden, schaatsen en documentaires over van alles en nog wat. Daarmee kon ik me toch nog wat bezighouden."

Boskamp heeft De Kuip het meest gemist

Nu hij aan de beterende hand is, kan Boskamp zich voorzichtig weer gaan verheugen op zijn favoriete uitje. Gevraagd wat hij de afgelopen maanden het meest gemist heeft, zegt hij gelijk: "De Kuip." Boskamp wil 'zo snel als het lukt' weer eens gaan kijken naar een wedstrijd van Feyenoord. "De mensen van Feyenoord willen me zelfs tot aan mijn stoeltje brengen. Je hebt geen idee hoe hard ik daar naar uitkijk. Het gevoel om daar op mijn plekkie te zitten. En weer onder de mensen te komen. Dat mis ik ongelofelijk hard."