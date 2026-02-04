heeft zich voor het eerst uitgelaten over zijn afgeketste transfer naar PSV. De aanvallende middenvelder leek over te gaan komen van Hellas Verona, maar de deal werd op het laatste moment nog gekaapt door AC Milan.

Hellas verhuurt Cissè (19) dit seizoen aan Serie B-club Catanzaro. Op 28 januari bereikte PSV een akkoord met de club uit Verona om de aanvallende middenvelder naar Eindhoven te halen. Enkel het huurcontract moest nog ontbonden, zo klonk het, daarna kon de overstap zijn beslag gaan krijgen. Twee dagen later kwam er echter een kink in de kabel, toen AC Milan zich op het laatste moment meldde voor Cissè. De Rossoneri sloegen uiteindelijk toe en legden de jeugdinternational voor vijf jaar vast; Cissè maakt het seizoen wel af bij Catanzaro.

Stewart baalt: 'Daar stoor ik me het meest aan'

Technisch directeur Earnest Stewart bezweert tegenover De Telegraaf dat hij niet boos is dat Cissè alsnog aan de neus van PSV voorbij is gegaan. "Nee, je baalt ervan. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Maar voor de rest is het zoals het is." Volgens de Amerikaan zou de transfer geklapt zijn omdat er vroegtijdig informatie naar buiten is gekomen: "Je probeert alles zo stil mogelijk te houden, maar soms lukt dat niet. Het zijn gewoon vervelende situaties als namen uitlekken of op straat komen te liggen. Dan heb je daar last van. En daar stoor ik me het meest aan. Als dat gebeurt, is het een logisch gevolg dat meerdere mensen nadenken over waar jij over aan het nadenken bent. Dat is gewoon vervelend", aldus Stewart.

Cissè reageert

In gesprek met La Repubblica komt Cissè zelf met een reactie. "Alles was al rond met PSV, maar toen kwam AC Milan", zegt hij. "Toen heb ik niet meer getwijfeld, ook omdat ze me toestonden om nog een half jaar bij Catanzaro te blijven." De jonge middenvelder heeft aan ambities geen gebrek. "Ik wil het niveau van Lamine Yamal bereiken. En op een dag hoop ik voor de nationale ploeg van Italië te spelen."