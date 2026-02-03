Live voetbal 3

Te Kloese gedoxt: Feyenoord-directeur telefonisch lastiggevallen en bedreigd

Dennis te Kloese
Dennis te Kloese, de algemeen en technisch directeur van Feyenoord, is de afgelopen dagen telefonisch lastiggevallen en bedreigd. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van een persbericht van de politie, dat een onderzoek gestart is naar de gebeurtenissen.

Feyenoord verloor zondag kansloos met 3-0 bij Eredivisiekoploper PSV. Na het duel werd het telefoonnummer van Te Kloese online gedeeld, waarna de directeur 'een stortvloed aan nare berichten en belletjes heeft ontvangen', aldus het AD. De politie onderzoekt of de aard van de berichten dusdanig is dat er sprake is van opruiing of bedreiging. "In die gevallen zal nader onderzoek worden gedaan naar de afzenders van deze berichten en zullen mogelijk aanhoudingen volgen", aldus de krant.

Daarnaast wordt ook onderzocht wie het telefoonnummer van Te Kloese heeft gedeeld. Het verzamelen of delen van persoonsgegevens, zoals een adres of telefoonnummer, om iemand te intimideren, ook wel doxing genoemd, is sinds 1 januari 2024 officieel strafbaar in Nederland. Op het vergrijp staat een maximale gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 22.500 euro.

Te Kloese (51) bekleedt al een aantal jaren een dubbelfunctie bij Feyenoord. Door de huidige sportieve malaise liggen zowel trainer Robin van Persie als de directeur zelf onder een vergrootglas. Supporters laten hun onvrede over het beleid de laatste weken onder meer blijken met kritische spandoeken op de tribunes.

the furyan
166 Reacties
68 Dagen lid
201 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

onzin figuren die vanaf de zijlijn domme dingen roepen . Te kloese is bezig met de eenwording van Feyenoord en de Kuip als dat gelukt is , dan is Feyenoord voor de rest van het bestaan beter af. Tuurlijk moet het beter maar als laffe mannetjes anoniem mensen bedreigen teveel Vrije tijd heb je dan

Positievo
271 Reacties
43 Dagen lid
302 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop dat deze mensen gepakt worden en heel zwaar worden gestraft! Of je het nou met iemand eens bent of niet, iemand zo lastig vallen kan echt niet. Wat een kansloos klein clubje die het steeds voor iedereen proberen te verpesten

PSV - Feyenoord

PSV
3 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 1 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

