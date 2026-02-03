Dennis te Kloese, de algemeen en technisch directeur van Feyenoord, is de afgelopen dagen telefonisch lastiggevallen en bedreigd. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van een persbericht van de politie, dat een onderzoek gestart is naar de gebeurtenissen.

Feyenoord verloor zondag kansloos met 3-0 bij Eredivisiekoploper PSV. Na het duel werd het telefoonnummer van Te Kloese online gedeeld, waarna de directeur 'een stortvloed aan nare berichten en belletjes heeft ontvangen', aldus het AD. De politie onderzoekt of de aard van de berichten dusdanig is dat er sprake is van opruiing of bedreiging. "In die gevallen zal nader onderzoek worden gedaan naar de afzenders van deze berichten en zullen mogelijk aanhoudingen volgen", aldus de krant.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast wordt ook onderzocht wie het telefoonnummer van Te Kloese heeft gedeeld. Het verzamelen of delen van persoonsgegevens, zoals een adres of telefoonnummer, om iemand te intimideren, ook wel doxing genoemd, is sinds 1 januari 2024 officieel strafbaar in Nederland. Op het vergrijp staat een maximale gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 22.500 euro.

Te Kloese (51) bekleedt al een aantal jaren een dubbelfunctie bij Feyenoord. Door de huidige sportieve malaise liggen zowel trainer Robin van Persie als de directeur zelf onder een vergrootglas. Supporters laten hun onvrede over het beleid de laatste weken onder meer blijken met kritische spandoeken op de tribunes.