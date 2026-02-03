keert dinsdagavond terug in de basisopstelling van AZ, tot verbazing van Kenneth Perez. De talentvolle doelman moest afgelopen zaterdag tegen N.E.C (1-3 verlies) nog genoegen nemen met een reserverol achter . Trainer Lee-Roy Echteld liet toen doorschemeren dat hij meer verwacht van Owusu-Oduro.

Na het vertrek van de Australiër Mathew Ryan, in de zomer van 2024, werd Owusu-Oduro (21) doorgeschoven naar de positie van eerste keeper. De talentvolle goalie keept geen denderend seizoen, waardoor zijn basisplaats al eerder ter discussie stond. Kees Kwakman vond bijvoorbeeld beurt dat de Alkmaarders op zoek moesten naar een nieuwe ‘nummer één’. Na de verloren wedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1) kwam Owusu-Oduro niet meer in actie wegens een knieblessure.

Artikel gaat verder onder video

Bij zijn absentie werd het doel van AZ verdedigd door routinier Zoet (35). Owusu-Oduro keerde zondag, bij het thuisduel met N.E.C., terug in de wedstrijdselectie. Echteld hield hem echter op de bank. "Ik denk dat Jeroen het afgelopen weken goed gedaan heeft. Hij is belangrijk in de kleedkamer en belangrijk in de groep. Rome-Jayden is terugkomende. En hij moet laten zien dat hij heel stabiel wordt", legde de coach toen uit. Drie dagen later staat Owusu-Oduro in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen FC Twente echter alweer onder de lat.

Bij ESPN buigen analisten Perez en Karim El Ahmadi zich over de opstellingen van AZ en FC Twente. El Ahmadi begrijpt de terugkeer van Owusu-Oduro wel: "Natuurlijk heeft hij wel fouten gemaakt, maar ik vind hem toch wel een iets betere keeper dan Zoet. Vooral in de uittrappen is hij beter, bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Ajax, met die assist op Troy Parrott", aldus de oud-middenvelder.

Perez haakt in: "Los van of je dat vindt, drie dagen geleden zeiden ze hier dat Zoet nu de eerste keeper was", zegt de Deen. "Meer dat het kwartje moest vallen bij Owusu-Oduro", brengt presentator Fresia Cousiño Arias daar tegenin. "En dat is drie dagen later wel gebeurd? Nou, snelle leerling", lacht Perez. Die snapt overigens wel waarom het talent zijn basisplaats terug heeft: "Ik had nooit voor Zoet gekozen. Niet omdat hij niet leuk is of zo, maar je kiest toch voor een keeper waar een beetje toekomst in zit? Zeker als de verschillen zo klein zijn."

Echteld: 'Owusu-Oduro is in principe onze eerste keeper'

Echteld verschijnt even later voor de camera's van ESPN en wordt door Leo Oldenburger gevraagd naar de status van zijn beide keepers. "In principe is Rome natuurlijke onze eerste keeper", zegt de coach. "Ik vind dat Jeroen het hartstikke goed gedaan heeft toen hij moest invallen. Maar Rome is weer fit, dus we starten gewoon met hem." Oldenburger vraagt door: "Dus het verhaal van afgelopen weekend, dat Zoet de voorkeur boven Owusu-Oduro verdient, geldt alleen voor afgelopen weekend? Echteld wil er niet echt op antwoorden: "Nou, wat ik wél vind is dat Jeroen zich goed heeft opgesteld en goed heeft gespeeld", aldus de opvolger van Maarten Martens. "En Rome was niet helemaal fit, maar nu is hij weer fit dus dan gooi je hem er weer op. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet vind dat Jeroen het heel goed gedaan heeft", besluit Echteld.